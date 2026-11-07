Eğitim-İş, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kadrolarının bulunduğu okul dışında ikinci bir okulda resen görevlendirilmesine karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Sendika, hukuka aykırı, keyfi ve usulsüz olarak nitelediği bu görevlendirmelerin, üyelerinin isteklerine bağlı olarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesine karar verdi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacını kadrolu atamalarla karşılaması gerektiği belirtildi. Mevcut personelin iradesi dışında haftanın belirli günlerinde başka okullarda görevlendirilmesinin geçici bir uygulama olmaktan çıkarak sürekli bir personel politikasına dönüştüğü savunuldu.

“SORUNU ÇÖZMEK YERİNE İKİ OKULA YAYMAKTIR”

Sendika, okullara yönelik saldırılar, eğitim ortamlarındaki şiddet, akran zorbalığı ve psikososyal risklerle mücadelenin önem kazandığı bir dönemde rehberlik hizmetlerinin parçalanmasını sakıncalı bulduğunu bildirdi.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların iki okul arasında bölünmesinin psikolojik danışma hizmetlerinin bilimsel ilkeleriyle ve okul güvenliğinin gerekleriyle bağdaşmadığını belirten Eğitim-İş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir okulun rehberlik ihtiyacını karşılamak için başka bir okulun rehberlik hizmetlerini zayıflatmak, sorunu çözmek yerine iki okula yaymaktır.”

KADROLU ATAMA ÇAĞRISI

Rehberlik ihtiyacının karşılanmasının eğitim yönetiminin planlama ve istihdam sorumluluğunda olduğunu vurgulayan sendika, mevcut personelin iş yükünün artırılmasına ve görev yaptığı okuldaki hizmetlerin aksatılmasına karşı çıktı. Geçici görevlendirmelerin süreklilik kazanmasının kamu yararı, hizmet gerekleri, ölçülülük ve hukuki belirlilik ilkeleri bakımından ciddi sorunlar doğurduğunu savundu.

Eğitim-İş, eylem kararının üyelerinin mesleki haklarını ve çalışma koşullarını, öğrencilerin üstün yararını ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel niteliğini korumayı amaçladığını belirtti. Sendika, irade dışında yapılan keyfi ve usulsüz ikinci okul görevlendirmelerine son verilmesini ve okulların rehberlik hizmeti ihtiyacının yeterli sayıda kadrolu atamayla karşılanmasını istedi.