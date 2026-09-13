Bartın merkeze bağlı Terkehaliller köyünde bulunan bir eğlence mekanında saat 03.00 sıralarında kanlı bir olay meydana geldi. Mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. (45) ve Z.T. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HEM TABANCA HEM DE BIÇAK KULLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., üzerindeki tabancayla Z.T.’yi sağ kolundan vurarak yaraladı. Gözü dönen saldırgan İ.C.Y., ardından İ.A.’yı bıçakla ağır şekilde yaraladı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYENLER DE YARALANDI

Olay anında arbedeyi ve kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ile A.K. (46) bıçak darbeleriyle, 16 yaşındaki A.B.Ç. ise aldığı darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 45 yaşındaki İ.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 4 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay sonrasında geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet ve yaralama olayıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.