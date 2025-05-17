Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan olay, dehşet anlarına sahne oldu. İddiaya göre, M.Ç. (36), sık sık gittiği mekânda çalışan ve daha önce tanıştığı bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından elindeki tabancayla sahneye çıkan M.Ç., kendisine engel olmaya çalışan kadını itip tekmeledi. Mekandaki bir başka kişi elindeki silahı almaya çalışsa da M.Ç., tabancayı başına dayayarak tetiği çekti.

Olay yerinde hayatını kaybeden M.Ç.'nin intiharı sırasında mekanda büyük panik yaşandı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.