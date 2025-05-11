2 çocuk annesi olan bir kadın sosyal medyadan bir itirafta bulundu. DNA testinde kocasının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi. Hayatı altüst olan kadın yaşadığını Reddit'te paylaştı.

Sperm donörüyle dünyaya gelen kadın, eşiyle beraber yılla önce DNA testi yaptırdı. Şoke eden gerçek ise gün yüzüne çıktı. İkilinin aynı biyolojik babaya sahip olduğu ve üvey kardeş oldukları ortaya çıktı.

KARDEŞ ÇIKTILAR

"İlk başta bir hata olduğunu düşündüm. Ama araştırdıkça kocamın da donör yoluyla doğduğunu ve bunu hiç bilmediğini öğrendik" diyen kadın, bu durumun aile yapılarıyla ilgili tüm bildiklerini sorgulattığını belirtti.

Yıllardır evli olan çiftin iki çocukları var ve şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eşini sevdiğini söyleyen kadın, bu gerçeğin ise çoğu şeyi değiştirdiğini söyledi. Genetik bir danışmanla görüştüklerini ifade eden kadın hala ne hissettiklerini bilmiyor.