İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında şüpheli bir ölüm olayı gerçekleşti. İddiaya göre, 4 arkadaşıyla birlikte eğlenmek üzere siteye gelen 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 16'ncı kattan aşağı düştü. Olayı gören arkadaşları ve çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE CENAZE İLE KARŞILAŞTI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptığı incelemede 16'ncı kattan düşen Emirhan Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Yıldız'ın cenazesi, otopsi ve gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

EVDEKİ 4 ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen ilk incelemelerde, Emirhan Yıldız'ın daire içerisinde bulunan arkadaşlarıyla kavga ettiği ve bu kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü iddia edildi. Olay anında evde bulunan 4 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.