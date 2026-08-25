Yaklaşık 2,5 ile 3 ay arasında süren eğitim ve sınav sürecinde maliyetler gün geçtikçe artıyor. Bütün aşamaları ve sınavları tek seferde geçen şanslı bir sürücü adayının dahi cebinden çıkacak toplam tutar 35.619 TL'yi buluyor.
2026 EHLİYET ALMA MALİYET TABLOSU
Sürücü Kursu Ücreti: 23.500 TL
Resmi Devlet Harcı: 8.869 TL
Direksiyon Sınav Ücreti: 2.000 TL
Teorik Sınav Ücreti: 1.250 TL
Toplam Maliyet (Tek Seferde): 35.619 TL
SADECE BÜTÇE DEĞİL CİDDİ BİR ZAMAN DA AYIRMAK GEREKİYOR
Ehliyet alma süreci yalnızca finansal yük getirmekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir zaman yatırımı da gerektiriyor.
Adaylar öncelikle 34 saatlik teorik eğitimi tamamlayıp 1.250 TL'lik sınav ücretini ödeyerek teorik sınava giriyor. Bu aşamayı geçenler ise 16 saatlik direksiyon eğitimi alarak 2.000 TL karşılığındaki direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor.
TEKRARLANAN SINAVLAR VE ARTAN İŞLERME GİDERLERİ BÜTÇEYİ DAHA DA ZORLUYOR
Tüm sınavların ilk seferde geçilmesi şartına dayanan bu 35.619 TL'lik tutar, kalma durumunda katlanarak artıyor. Özellikle direksiyon sınavında başarısız olan adaylar için her tekrar yeni bir ek maliyet anlamına geliyor.
Kurs ücretlerinin 23 bin 500 TL'ye tırmanmasının arkasında ise tavan yapan akaryakıt fiyatları, araç bakım masrafları ve sürücü kurslarının yükselen işletme giderleri yatıyor.