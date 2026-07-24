

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin ilk 7 maddesinin kabul edilmesiyle birlikte, trafikte aday sürücülere yönelik denetim ve yaptırımlar sıkılaştırıldı.

Yeni mevzuat doğrultusunda; ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edildikten sonra yeniden belge almaya hak kazanan kişiler, 2 yıl boyunca "aday sürücü" statüsünde yer alacak.

2 YILLIK DENEME SÜRECİ KAPSAMA ALINDI

Kabul edilen maddelere göre, sürücü belgesini ilk defa edinenler ile belgesi iptal edildikten sonra sınavları geçerek yeniden belge hakkı kazanan tüm sürücüler için 2 yıllık deneme süreci uygulanacak. Sürücüler, bu süre boyunca kural ihlallerine karşı daha sıkı denetim altında tutulacak.

AĞIR İHLALLERDE EHLİYET DOĞRUDAN İPTAL EDİLECEK

Aday sürücülerin 2 yıllık süreçte işleyeceği ağır trafik ihlallerinde tolerans gösterilmeyecek. Benzer ihlallerde uygulanan "geçici süreyle ehliyete el koyma" yaptırımı aday sürücüler için geçerli olmayacak; ihlal durumunda belge doğrudan iptal edilecek.

Aday sürücü belgesinin doğrudan iptal edilmesine yol açacak durumlar şunlardır:

-Drift yapılması veya makas atılması,

-0,20 promil üzerinde alkollü Araç kullanılması,

-Toplamda 75 ceza puanının aşılması,

-Dönüş kuralları ve emniyet kemeri kullanımı gibi hayati kuralların 3 kez ihlal edilmesi.

BELGESİ İPTAL EDİLENLER İÇİN SÜREÇ BAŞTAN BAŞLAYACAK

Kural ihlali nedeniyle belgesi iptal edilen aday sürücülerin yeniden trafiğe çıkabilmesi için tüm ehliyet sürecini sıfırdan tamamlaması şart koşuluyor. Belgesi iptal edilen kişilerin izlemesi gereken adımlar şu şekilde belirlendi:

-Sürücü Kursu Kaydı: Sürücü adayı, sıfırdan bir motorlu taşıt sürücü kursuna kayıt yaptırmak zorunda olacak.

-Eğitim Süreci: Teorik ve pratik eğitimlerin tamamı yeniden alınacak.

-Sınav Başarısı: Yazılı ve direksiyon sınavlarında başarılı olarak Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası kazanılacak.

Söz konusu şartları tamamlayıp sertifikasını alan kişiler, ancak bu aşamadan sonra yeniden sürücü belgesi edinmeye hak kazanabilecek.