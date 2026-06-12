Sürücü belgesi almak isteyen adaylar, son dönemde artan giderlerle karşı karşıya kalıyor. Sürücü kursu ücretlerinden sınav harçlarına kadar birçok kalemin eklenmesi, özellikle B sınıfı ehliyetin toplam maliyetini önemli ölçüde arttı.

Ehliyet masraflarının en yüksek kısmını sürücü kursu ücretleri oluşturuyor. Sektör kaynaklarına göre devletin belirlediği taban ücret yaklaşık 20 bin lira seviyelerinde bulunurken, bazı kurslarda bu tutarın daha da üzerine çıkıldığı ifade ediliyor.

SINAV VE HARÇ GİDERLERİ EK YÜK GETİRİYOR

Sürücü kursuna kayıt yaptırmak tek başına yeterli olmuyor. Adaylar, e-sınav ücreti ile direksiyon sınavı için belirlenen harçları da ayrıca ödemek zorunda kalıyor. Bu kalemler, toplam maliyeti yukarı çeken önemli unsurlar arasında yer alıyor.

SINAVDA BAŞARISIZ OLANLAR DAHA FAZLA ÖDÜYOR

İlk denemede başarılı olamayan adaylar için süreç daha maliyetli hale geliyor. Teorik sınavın tekrar edilmesi durumunda yeniden sınav ücreti ödenirken, direksiyon sınavını geçemeyenlerin ek direksiyon dersleri alması gerekiyor. Bu da toplam harcamaların artmasına neden oluyor.

TOPLAM MALİYET ARTIYOR

Sürücü kursu, sınav harçları, kart ücreti, sağlık raporu ve diğer zorunlu giderler bir araya geldiğinde ehliyet alma maliyeti yaklaşık 35 bin lirayı bulabiliyor. Ancak bu tutar, tüm sınavların ilk seferde başarıyla geçilmesi durumunda geçerli oluyor. Tekrar sınavlar ve ek dersler ise toplam maliyeti daha da yukarı çekebiliyor.