Direksiyon sınavlarında adayların sabit bir rotayı takip etmesi esasına dayanan mevcut uygulama değişiyor. Yeni modelle birlikte adayların ezberlenmiş bir güzergah yerine, sınav esnasında farklı trafik yoğunluklarına, kavşaklara ve anlık yol durumlarına verdikleri tepkilerin ölçülmesi amaçlanıyor.

Uygulama hayata geçirildiğinde adaylar, komisyonun yönlendirmeleri doğrultusunda canlı trafik akışı içinde şerit değiştirme, park etme ve araç kontrolü gibi temel beceriler üzerinden değerlendirilecek.

YENİ SİSTEMİN EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ETKİLERİ NASIL OLACAK?

Sınav sistemindeki bu değişimin sürücü eğitimi ve değerlendirme kriterleri açısından belirli düzenlemeleri beraberinde getirmesi bekleniyor:

Eğitim sahasının genişlemesi: Sürücü kurslarının eğitim sürecini tek bir parkurla sınırlı tutmayıp, adayları farklı trafik yoğunluğuna sahip güzergahlarda sınava hazırlaması gerekecek.

Standart ve şeffaf kriter ihtiyacı: Değerlendirme esaslarının bölgeden bölgeye farklılık göstermemesi gerektiği ifade ediliyor. Sınav kriterlerinin açık ve net olması, adaylar açısından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için önem taşıyor.

Gerçek sürüş becerilerinin ölçülmesi: Adayların belirli noktaları referans alarak yaptığı ezber manevralar yerine, akan trafikteki karar verme mekanizmaları ve kural uyumları sınanacak.

SINAV STANDARTLARINDA YENİ DÖNEM

Düzenleme ile birlikte ehliyet alma sürecinde sınav süresinin veya rotasının değişmesinden ziyade, adayın neye göre değerlendirileceğinin netleşmesi kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sürücü kursları, öğreticiler ve sınav komisyonlarının yeni esaslara uyum sağlaması durumunda, sistemin trafik güvenliği ve sürücü niteliği açısından yeni bir dönem başlatması öngörülüyor.