Online ödeme sistemi Bakiyem tarafından başlatılan uygulama kapsamında, nakit veya kredi kartı limiti yetersiz olan adaylara 6 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.

EHLİYET ALMANIN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye'de her yıl ortalama 1,5 milyon kişi ehliyet almak amacıyla sürücü kurslarına başvuru yapıyor. Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri baz alındığında, ülke genelinde yıllık yaklaşık 45 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşuyor.

Geçmiş yıllarda 1000 ile 1500 TL seviyelerinde seyreden sürücü kursu maliyetleri, günümüzde 40 bin ile 45 bin TL bandına kadar yükselmiş durumda. Bu fiyat artışı, kursa katılmak isteyen öğrenciler ve aileleri için tek seferde ödenmesi güç bir finansman yükünü beraberinde getiriyor.

SÜRÜCÜ KURSU KREDİSİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, artan fiyatlar karşısında nakit parası olmayan ya da kredi kartı limiti yetersiz kalan adaylar için lisanslı bir finans kuruluşuyla özel bir entegrasyon anlaşması yapıldı. Geliştirilen yeni dijital altyapı sayesinde sürücü adayları, kurs kayıt esnasında doğrudan sistem üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru sırasında kursiyerin ya da velisinin T.C. kimlik numarası sisteme kaydediliyor. Arka planda çalışan özel finansal parametreler vasıtasıyla adayın profil analizi yapılarak onay süreci yaklaşık bir dakika içinde tamamlanıyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI VE UYGULAMANIN KAPSAMI NELER?

Onaylanan kredi tutarı doğrultusunda, belirlenen kurs ücreti anında 6 aylık taksitlere bölünüyor. Sürücü adayları ödemelerini aylık taksitler halinde yaparken, sürücü kursları ise verdikleri hizmetin bedelini aynı gün içinde peşin olarak tahsil edebiliyor.

Bakiyem CEO’su Umut Yalçın, temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren bu finansal çözümün operasyonel kapsamını açıkladı. Paylaşılan verilere göre yeni sistem, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 3 bin 600 sürücü kursunun tamamında geçerli kılınacak.