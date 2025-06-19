CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bazı trafik denetimlerinde kimlik kartına ehliyet bilgisi entegre olan sürücülere ‘ehliyet taşımadıkları’ gerekçesiyle kesilen 18 bin 678 TL’ye varan idari para cezalarını Meclis gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya "2020 yılında yürürlüğe giren 'Ehliyet Özellikli Kimlik Kartı' uygulaması kapsamında bugüne kadar kaç vatandaş kimlik kartına ehliyet verisini entegre ettirmiştir? Kimlik kartında ehliyet verisi bulunan bir vatandaşa ayrıca fiziksel ehliyet kartı ibraz etmediği için ceza kesilmesi yasal mıdır" diye sordu.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, bazı trafik denetimlerinde kimlik kartına ehliyet bilgisi entegre olan sürücülere ‘ehliyet taşımadıkları’ gerekçesiyle kesilen 18 bin 678 TL’ye varan idari para cezalarını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bakan, “Haksız yere ceza kesilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve cezanın iptali için İçişleri Bakanlığı üzerine düşeni yapmalı. Hem vatandaş mağdur hem de idare kendi uygulamasıyla çelişiyor. Kimlik kartında ehliyet verisi bulunan bir vatandaşa ayrıca fiziksel ehliyet kartı ibraz etmediği için ceza kesilmesi yasal mı? Haksız yere ceza kesilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve cezanın iptali için İçişleri Bakanlığı üzerine düşeni yapmalı. Hem vatandaş mağdur hem de idare kendi uygulamasıyla çelişiyor” dedi.

"'Ehliyet Özellikli Kimlik Kartı' uygulaması kapsamında kaç vatandaş kimlik kartına ehliyet verisini entegre ettirmiştir?"

CHP’li Bakan'ın Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular ise şöyle:

"2020 yılında yürürlüğe giren 'Ehliyet Özellikli Kimlik Kartı' uygulaması kapsamında bugüne kadar kaç vatandaş kimlik kartına ehliyet verisini entegre ettirmiştir?

Uygulamanın yaygınlaştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü personeline gerekli bilgilendirme ve eğitimler ne zaman, hangi kapsamda verilmiştir?

Söz konusu uygulamadan haberdar olmayan trafik ekipleri tarafından 'ehliyet taşımama' gerekçesiyle ceza yazıldığına dair Bakanlığınıza ulaşan şikayet sayısı kaçtır?

Kimlik kartında ehliyet verisi bulunan bir vatandaşa ayrıca fiziksel ehliyet kartı ibraz etmediği için ceza kesilmesi yasal mıdır? Bu durumun önüne geçmek için hangi tedbirler alınmıştır?

Haksız yere ceza kesilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve cezanın iptali için İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir düzenleme veya genelge çalışması var mıdır?

Emniyet birimlerinin teknolojik donanımlarında (örneğin sorgu cihazlarında) kimlik kartına tanımlı ehliyet verisinin okunmasında bir sorun yaşandığı tespit edilmiş midir?"