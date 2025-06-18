Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugüne kadar 31 milyonun üzerinde kişi ehliyetini yeniledi. Ancak hâlâ 4 milyon 237 bin kişi eski tip sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam ediyor.

1 Ağustos 2025 itibarıyla bu belgeler geçerliliğini yitirecek ve sürücüler, ehliyetsiz kabul edilecek.

ZAMAN AZALDIKÇA MÜDÜRLÜKLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Ehliyet yenileme işlemlerinin son günlerine yaklaşılırken, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk gözle görülür şekilde artmaya başladı.

Yetkililer, işlemleri son günlere bırakmanın hem randevu bulma hem de hizmet alma sürecini zorlaştıracağı konusunda uyarıyor. Yoğunluk nedeniyle birçok müdürlükte randevu tarihleri ileri tarihlere sarkabiliyor.

ERKEN YENİLEYEN KAZANÇLI ÇIKACAK

31 Temmuz’a kadar ehliyetini yenileyenler yalnızca 15 TL ücret ödeyecek. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere belirlenmiş durumda.

Ancak bu tarihi kaçıranlar için cepler yanacak. 1 Ağustos’tan itibaren B sınıfı sürücü belgesi için yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1. Randevu Alın:

Ehliyet yenileme işlemleri için NVİ’nin internet portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi ya da NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor.

2. Belgelerinizi Hazırlayın:

Gerekli belgeler şunlardır:

*Mevcut (eski) ehliyet

*15 TL ücretin ödendiğine dair dekont

*2 yıl geçerliliğe sahip sağlık raporu

*Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

3. Nüfus Müdürlüğüne Gidin:

Randevu gününde belirlenen müdürlüğe giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Randevusuz başvuru da kabul ediliyor ancak bekleme süresi uzun olabilir.

4. Geçici Belge Kullanımı:

Başvurunun ardından geçici sürücü belgesi düzenleniyor. Bu belgeyle yeni ehliyet gelene kadar araç kullanmak mümkün.

5. Yeni Ehliyetin Teslimi:

Yeni tip ehliyetler PTT aracılığıyla başvuruda belirtilen adrese ya da kişinin belirleyeceği başka bir kişiye teslim ediliyor. Teslim süresi il merkezlerinde 1, diğer illerde 2, ilçelerde ise 4 günü bulabiliyor.

Uzmanlar, sürücülere işlemlerini temmuz ayına bırakmadan tamamlamaları çağrısında bulunuyor. Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk arttıkça randevu almak zorlaşırken, son günü kaçırmak hem zaman kaybı hem de ciddi bir maddi külfet anlamına geliyor. Ehliyetini hâlâ yenilemeyenlerin bir an önce başvuru işlemlerine başlaması tavsiye ediliyor.