Yeni tip sürücü belgelerinin 2016 yılında verilmeye başlanmasıyla birlikte ehliyetlerde 10 yıllık geçerlilik süreci de başladı. 2017 yılında düzenlenen B sınıfı sürücü belgelerinin bir bölümünde ise 2027 yılında geçerlilik süresi sona erecek. Ehliyet sahiplerinin kartlarında yazan son geçerlilik tarihini kontrol etmesi gerekiyor.

EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 YIL

Yeni tip sürücü belgelerinde geçerlilik süresi, ehliyet sınıfına göre değişiyor. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı ehliyetler 10 yıl boyunca kullanılabiliyor. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıflarında ise bu süre 5 yıl olarak uygulanıyor.

Bu nedenle sürücülerin ehliyetlerini aldıkları tarihin yanı sıra kartlarının üzerinde yazan son geçerlilik tarihini de kontrol etmesi gerekiyor.

2017'DE EHLİYET ALANLAR DİKKAT!

2017 yılında düzenlenen 10 yıl geçerlilik süreli B sınıfı sürücü belgelerinin bir bölümünün kullanım süresi 2027 yılında sona erecek. Ancak bütün sürücülerin aynı tarihte yenileme yapması gerekmiyor. Ehliyetin geçerlilik süresi, kart üzerinde belirtilen son tarihe göre belirleniyor.

Özellikle 2017 yılında yeni tip ehliyet alan sürücülerin belgelerini kontrol ederek yenileme zamanını takip etmesi gerekiyor.

SÜRESİ DOLAN EHLİYETLE ARAÇ KULLANILAMIYOR

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona erdiğinde belge geçersiz hale geliyor. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeden araç kullanan sürücüler idari para cezasıyla karşılaşabiliyor. Ayrıca sürücü belgesi geri alınabiliyor.

Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması, belgenin kalıcı olarak iptal edildiği anlamına gelmiyor. Sürücülerin gerekli yenileme işlemlerini tamamlayarak geçerli bir belge alması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek isteyen sürücülerin öncelikle gerekli sağlık raporunu alması gerekiyor. Ardından başvuru için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi üzerinden işlem yapılabiliyor.