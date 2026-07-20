Sürücü belgelerinin arkasında yer alan küçük kodlar, trafikte büyük cezalarla karşılaşmanıza neden olabilir. Özellikle göz bozukluğu olan sürücüleri yakından ilgilendiren 01.01 ve 01.06 kodları, direksiyon başındaki yasal zorunluluklarınızı belirliyor. Sağlık raporuna göre ehliyete işlenen bu kodlara uymamak, trafik denetimlerinde doğrudan cezai işlem uygulanması anlamına geliyor.

01.01 KODU SADECE GÖZLÜK ZORUNLULUĞU DEMEK

Ehliyetinizin arkasında "01.01" kodu yazıyorsa, bu durum aracı sadece gözlükle kullanabileceğinizi gösterir. Gözünüzde gözlük yerine kontakt lens takılı olsa bile, polis çevirmesinde bu kod yüzünden ceza yiyebilirsiniz. Çünkü yasal olarak 01.01 kodu, sürücünün sürüş esnasında gözlük takmasını şart koşar ve bu kod tek başına lens kullanımını kapsamaz.

01.06 KODU HEM GÖZLÜK HEM LENS ÖZGÜRLÜĞÜ SUNUYOR

Hem gözlük hem de kontakt lens kullanan sürücülerin ehliyetinde yer alması gereken doğru kod "01.06"dır. Bu kod, sürücünün görüşünü düzeltmek için hem gözlük hem de kontakt lens kullanabileceğini ifade eder. Trafik kontrollerinde gözünüzde lens olduğunu belirttiğinizde, ehliyetinizde 01.06 kodu yazıyorsa herhangi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmazsınız.

TRAFİKTE CEZA ALMAMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Birçok sürücü, gözlük yerine lens takmanın yeterli olduğunu düşünerek yanılıyor. Ancak trafik ekipleri ehliyette yazan koda göre kontrol yapar. Eğer ehliyetinizde 01.01 yazıyor ama siz günlük hayatınızda lens kullanıyorsanız, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurarak sağlık raporunuzu güncellemelisiniz.

Hekime hem gözlük hem lens kullandığınızı belirterek raporunuza 01.06 kodunu yazdırmanız gerekir. Ardından Nüfus Müdürlüğünden ehliyetinizi yenileyerek trafikte ceza alma riskini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.