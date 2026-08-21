Sınavı kazandıktan sonra ehliyetini nüfus müdürlüğünden çıkarmayı geciktiren sürücü adaylarının doğru bildiği yanlışlar netleşti. Aradan geçen zaman, stajyerlik süresinden sayılmıyor.

Ehliyet sınavlarını başarıyla tamamlayan birçok sürücü adayı, harç ücretleri veya zaman darlığı nedeniyle sürücü belgesini Nüfus Müdürlüğünden çıkarmayı erteliyor. Ancak binlerce kişinin "Sertifikam cebimde beklediğim süre aday sürücülükten düşer" düşüncesi büyük bir yanılgıdan ibaret.

SAYAÇ EHLİYETİ TESLİM ALDIĞINIZDA BAŞLIYOR

Trafik mevzuatına göre, direksiyon ve teorik sınavları başarıyla geçerek "Sürücü Sertifikası" almaya hak kazanan adayların stajyerlik (aday sürücülük) süreci sınavı geçtikleri gün başlamıyor. 2 yıllık aday sürücülük takvimi; adayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurarak gerekli harçları ödediği ve sürücü belgesinin sisteme resmi olarak tescil edildiği andan itibaren işlemeye başlıyor.

BİR YIL BEKLEYEN SÜRÜCÜ NE KADAR MUAF OLUR?

Sınavı geçtikten sonra bir yıl boyunca sürücü belgesini kart haline getirmeyen bir kişi, belgesini çıkarttığı gün aday sürücülükten hiçbir şekilde muaf tutulmuyor. Bir yılın sonunda ehliyetini çıkartan sürücü, belgenin tescil edildiği tarihten başlamak üzere tam 2 yıl boyunca "aday sürücü" statüsünde kalmaya devam ediyor.

KİLİT KURAL 2 YILLIK KRİTİK ZAMAN AŞIMI

Sürücü kursundan alınan sertifikaların geçerlilik süresi tam 2 yıldır. Bu 2 yıllık yasal süre içerisinde Nüfus Müdürlüğüne başvurup ehliyetini çıkartmayan adayların sertifikaları tamamen geçersiz sayılır. Bu durumdaki kişilerin tüm kazanılmış hakları yanar ve ehliyet alabilmek için sürücü kursına baştan kaydolup sınavlara tekrar girmeleri gerekir.

ADAY SÜRÜCÜLER İÇİN KURALLAR DAHA SIKI

Aday sürücülük süresince sürücülerin trafik kurallarına uyması büyük önem taşıyor. Normal sürücülere kıyasla aday sürücülere uygulanan ceza puanı ve kısıtlama limitleri daha düşük tutuluyor. 2 yıllık aday sürücülük süresince;

Toplamda 75 ceza puanına ulaşılması, 3 kez alkollü araç kullanırken yakalanılması, 3 kez kırmızı ışık veya hız ihlali yapılması gibi durumlarda aday sürücülerin ehliyetleri doğrudan iptal ediliyor ve tekrar sürücü kursuna gitmeleri zorunlu kılınıyor.