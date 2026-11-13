İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ehliyet sınavlarındaki usulsüzlüklere yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, bazı sürücü kursları üzerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına usulsüz müdahale edildiği tespit edildi.
ADAYLARIN YERİNE 'JOKER' SOKUP GÖRÜNTÜLÜ KOPYA VERMİŞLER
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre şüphelilerin, sınavlara asıl kursiyerlerin yerine "joker" olarak adlandırılan kişileri soktukları belirlendi. Bunun yanı sıra e-sınav merkezlerine giren bazı adayların üzerlerine gizli kopya cihazları yerleştirildiği ve cep telefonları üzerinden dışarıdan görüntülü bağlantı kurularak soruların yanıtlarının aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
İSTANBUL VE KOCAELİ'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, şebeke üyelerinin aralarındaki irtibatları ve mali hareketlerini tek tek deşifre etti. Delillerin toplanmasının ardından 10 Ekim tarihinde İstanbul ve Kocaeli’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları ve yasal işlemleri tamamlanan 23 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.