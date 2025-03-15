Tunceli’de, ehliyet sınavında usulsüzlük yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli'deki e-sınav merkezinde, ses ve görüntü aktaran cihazlar kullanarak kopya çekmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

SINAVDA ELEKTRONİK CİHAZLA KOPYA

Ekipler, sürücü belgesi sınavının güvenliğini sağlamak ve elektronik cihaz kullanılarak yapılan kopya çekmelerine karşı önlem almak amacıyla denetim yaptı. Sınav esnasında yapılan aramalarda, şüphelilerin mikro ses aktarma cihazları kullanarak usulsüzlük yaptığı ve bu şekilde sınavı geçmelerine yardımcı oldukları belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerin ardından, sınavda kopya çekmelerine yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, sınavda usulsüzlük yapmalarına olanak sağlayan elektronik cihazlara el koydu.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürerken, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek usulsüzlük olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür usulsüzlüklerin engellenmesi için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği ifade edildi.