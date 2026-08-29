Sürücü belgesi alma sürecinde her şey sil baştan değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen yeni yönetmelikle, ehliyet sınavlarındaki ezbere dayalı dönem bitti. Adayların belirli bir rotayı ezberleyerek sabit güzergah sistemi yerini, akan trafikte gerçek sürüş deneyimini ölçen "serbest güzergah" uygulamasına bırakıyor.

EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM

Yeni sınav konseptini değerlendiren Ankara'daki bir sürücü kursunun kurucusu Mehmet Yılmaz, düzenlemenin direksiyon eğitiminde adeta bir devrim olduğunu vurguladı. Eski sistemde adayların sadece iki duba arasına odaklandığını belirten Yılmaz, yeni dönemi anlattı.

2 DUBA ARASINA PARK ETME DÖNEMİ BİTİYOR

Artık ezberci anlayış tamamen rafa kalktı diyen Yılmaz, “Aday sürücülerimiz il ve ilçe merkezlerindeki normal akan trafikte direksiyon başına geçecek. İki duba arasına park etme devri bitti. Adaylar bundan böyle sokaktaki gerçek araçların arasına paralellik sağlayarak park yapacak” açıklamasında bulundu.

ÇEVRE YOLU VE AVM OTOPARK SÜREÇLERİ EKLENDİ

Yeni sistemin sadece şehir içiyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Yılmaz, eğitim yelpazesinin ciddi şekilde genişlediğini belirtti. Adayların artık çevre yollarına çıkarak belirli bir azami hıza ulaşma becerilerinin test edileceğini söyleyen Yılmaz, sürüş rotasına yoğun AVM otoparklarına giriş-çıkış manevralarının da eklendiğini açıkladı.

EĞİTİM SAATLERİ VE SINAV SÜRESİ UZADI

Sınav kriterlerinin zorlaşmasıyla birlikte eğitim sürelerinde de değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelik kapsamında bundan böyle sınav süresi 35 dakikadan 1 saate çıkarıldı. Direksiyon eğitimi 14-16 saatlik mevcut program, minimum 24 saate yükseltildi. Parkur ise belirli rotalar yerine serbest güzergah ve otopark manevraları olarak değiştirildi.

Saha hakimiyeti yüksek ve trafikte paniğe kapılmayan profesyonel sürücüler yetiştirilmesinin hedeflendiği yeni sistem, kademeli olarak tüm yurtta uygulanmaya başlanacak.