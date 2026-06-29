Mardin merkezli 5 ilde, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş sahte biyometrik fotoğraflar kullanarak usulsüzlük yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında düzenek ve sahte belgelerle usulsüzlük yapıldığını belirleyerek kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler; Mardin merkezli Şanlıurfa, İzmir, Sakarya ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin usulsüzlük eylemlerinde kullandıkları değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında emniyetteki yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.