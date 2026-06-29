Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ehliyet almak isteyen ancak mevcut takvim nedeniyle mesai saatlerinde sorun yaşayan çalışanların başvurularını incelemeye aldı. Kurum, adayların talepleri doğrultusunda sınav zamanlarının esnetilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi tavsiye kararını iletti.

AKŞAM SAATLERİNE YENİ OTURUM ÖNERİSİ

Mevcut uygulamada pratik sınavların belirli saat bloklarında tamamlanması, çalışan vatandaşların iş yerlerinden izin alma süreçlerinde zorluk yaşamalarına neden oluyor. KDK, fırsat eşitliği ilkesi gereğince, adayların mağduriyetlerinin giderilmesi için direksiyon eğitimlerinin ve pratik sınavların mesai saatleri sonrasına da uzatılabileceğini belirtti.

Tavsiye kararının detaylarında, sınav güzergahlarının aydınlatma altyapılarının kontrol edilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla takvime yeni oturumlar eklenmesi önerildi. Bu sayede sürücü adayları, iş yerlerinden izin almak zorunda kalmadan akşam saatlerinde de direksiyon başına geçebilecek.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından tebliğ edilen bu tavsiye kararını öncelikli gündemine alarak ilgili sürücü kursu yönetmeliğinde değişiklik yapması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sınav takvimleri yeniden planlanacak.

Sektör temsilcileri ve sürücü kursu işletmecileri de bu yeni adımın hayata geçmesi durumunda kurslardaki hafta sonu yoğunluğunun dengeleneceğini ifade ediyor. Düzenleme, ehliyet sürecindeki pratik aşamaları çalışanlar için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.