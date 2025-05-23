İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında, sürücü belgesi bilgileri artık çipli kimlik kartlarına entegre edilebiliyor. Bu sayede, trafikte sadece kimlik kartını yanlarında bulunduran sürücüler resmi kontrolleri eksiksiz geçebiliyor.

SİSTEME GEÇİŞ TAMAMEN ÜCRETSİZ

Sisteme geçiş oldukça basit ve tamamen ücretsiz. Yeni tip sürücü belgesi olan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak bu entegrasyonu gerçekleştirebiliyor. Eğer sürücü yeni nesil elektronik kimlik kartına da sahipse, yeni ehliyet başvurusu sırasında bu işlem otomatik olarak yapılabiliyor.

BUGÜNE KADAR 6 MİLYON KİŞİ UYGULAMADAN FAYDALANDI

Bugüne kadar 6 milyon 275 bin kişi uygulamadan faydalandı. Buna rağmen toplumun büyük bir kısmı hâlâ eski alışkanlıklarını sürdürüyor ve ehliyetlerini fiziksel olarak taşımaya devam ediyor.

Hem zamandan tasarruf sağlayan hem de belge kaybı ya da unutma gibi riskleri ortadan kaldıran bu sistem, aynı zamanda trafikteki denetim süreçlerini de kolaylaştırıyor. Sürücüler için büyük bir kolaylık sunan bu uygulamayı kullanmak isteyenler, en yakın nüfus müdürlüğünden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebilir.

EHLİYETLERİN TAMAMEN ORTADAN KALKTIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Ehliyet bilgilerini kimliğine entegre ettiren sürücüler, Türkiye içinde trafikte yalnızca kimlik kartlarını taşıyarak işlem yapabiliyor. Ancak bu durum, ehliyetin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Belge, hukuken hâlâ geçerli ve varlığını sürdürüyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerde fiziksel ehliyet gerekliliği devam ediyor.

Yine de, bu kolaylıktan yararlanmak isteyenler için süreç basit, hızlı ve ücretsiz. Nüfus müdürlüğünden alınacak kısa bir randevu ile yeni sistemden faydalanmak mümkün. Sürücülere zaman kazandıran bu pratik çözüm, aynı zamanda belgelerin unutulması gibi sorunların da önüne geçiyor.