Üst üste yapılan hatırlatmalara rağmen ehliyet yenileme işlemlerini son güne bırakan sürücüler, Nüfus Müdürlüklerinde yer bulamamakla karşı karşıya kaldı.

Yetersiz randevu kontenjanları nedeniyle vatandaşlar, farklı illere gitmek için yola koyuldu. Otogarlarda oluşan kalabalık, adeta şehir şehir dolaşan sürücüleri bir araya getirdi. Bugün son gün olduğu için, başvuru yapmak isteyen vatandaşların zamanla yarıştığı bir ortam oluştu.

İNDİRİMLİ ÜCRETLE EHLİYET YENİLEME SÜRESİ SONA ERİYOR

1 Ocak 2016 tarihinde başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinin son günü, bugün mesai bitimiyle birlikte sona erecek.

Vatandaşlar, indirimli başvuru süresi boyunca sadece 15 TL karşılığında ehliyetlerini yenileyebilecekken, bu fırsat kaçırıldığında yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin 7 bin 438 TL 60 kuruş ödeme zorunluluğu olacak.

Ayrıca, eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyarı yapılmıştı. Ancak başvuru süresi bittiğinde işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk nedeniyle, personel sabah saatlerinden itibaren yoğun mesai yaparak işlemlerin aksamaması için büyük çaba sarf ediyor.

'BUGÜNE KADAR YAPAMADIK, ŞİMDİ ZOR DURUMDAYIZ'

Çankaya Nüfus Müdürlüğü’ne ehliyet yenilemek için gelen Mehmet Gülden, “Nasıl olsa hallederiz diye bekledik. Ama yanlış yapmışız,” diyerek son dakika başvurusunun getirdiği zorluklara dikkat çekti. Ayşe Ergun ise, sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar değişim fırsatını değerlendiremediğini belirtti.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların, eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 TL’lik başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış bir sağlık raporu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraflarını ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemleri için son gün, hem yoğunluk hem de stresle dolu geçiyor.

Bu durum, işlemleri son güne bırakanlar için büyük bir mağduriyet yaratabilir. Bugüne kadar yapılması gereken işlemleri erteleyenler, son anda bu işlemleri tamamlamak için zorlu bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı.