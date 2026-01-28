İlerleyen yaşta azalan refleksler, özellikle yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının sayısını her geçen gün artırmakta.



Her yıl dünya genelinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kazalara karışanların dikkate değer bir kısmı 70 yaş üzeri sürücülerden oluşmakta.

Bu durum trafik güvenliğini bütünüyle tehlikeye atarken, geçtiğimiz yıl İspanya'da tartışmalara neden olan ve iptal edilen düzenlemenin bir benzeri bu kez Ukrayna'da yürürlüğe girecek.



75 YAŞ ÜZERİ SÜRÜCÜLERE NORMAL EHLİYET VERİLMEYECEK



Ukrayna Meclisi'nde kabul edilen düzenlemenin şubat ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenirken, uygulamanın başlamasıyla birlikte 75 yaşın üzerindeki sürücülere tam yetkili ehliyet verilmeyecek.



Bu yaşın üzerindeki sürücülerin iki yılda bir kapsamlı sağlık testinden geçmeleri gerekecek. Göz ve refleks testlerine dayanan sağlık raporunu almaya hak kazanan sürücüler ise yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehir içi ulaşımda direksiyon başına geçme hakkına sahip olacak.



Trafik kazalarının önemli kısmının şehirler arası otoyollarda meydana geldiğine dikkat çeken uzmanlar, ileri yaştaki vatandaşların farklı şehirlere gitmek istemeleri halinde yanlarında genç bir sürücü bulundurmalarının gerektiğini hatırlatırken, kısıtlamaya uymayan sürücülere ise para ve trafikten men cezası verileceğini hatırlattı.

TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR KISITLAMA BULUNMUYOR



Sürücülerin yaşlarına göre ehliyetlerinin kısıtlandığı uygulamanın ilerleyen yıllarda Avrupa ülkelerinde de geçerli olması beklenirken, Türkiye'de ise bu alanda herhangi bir kısıtlama bulunmamakta.



Halihazırda yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında 65 yaş üzeri sürücülerden sürücü kimlik belgesinin sınıfına göre 3 ila 5 yıl arasında sağlık raporu talep edilmekte.



80 yaşın üzerindeki sürücüler ise bazı durumlarda her yıl, bazen ise 2 yılda bir mutlaka sağlık raporu ibraz ederek sürücü belgesini yenilemek zorunda. Olumlu rapor veren sürücülerin ehliyetlerinin yenilenmesi konusunda ise herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamakta.





