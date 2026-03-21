Birleşik Krallık yollarında direksiyon sallayan 70 yaş ve üzeri sürücüler, ehliyet yenileme sürecindeki kritik bir ayrıntı nedeniyle bazı sürüş haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Daily Express’te yer alan habere göre, standart ehliyet yenileme işlemi her ne kadar rutin görünse de, daha ağır araçları kapsayan özel sınıfların korunması için ek prosedürler gerekiyor. Uzmanlar, özellikle minibüs ve küçük kamyon kullanan yaşlı sürücülerin "otomatik hak" döneminin sona erdiği konusunda uyarıyor.

BÜYÜK ARAÇ KULLANMA YETKİSİ RİSK ALTINDA

70 yaşına ulaşan sürücüler, İngiltere yasalarına göre ehliyetlerini her üç yılda bir yenilemek zorunda. Ancak bu yenileme sırasında sadece standart otomobil kullanım hakkı korunuyor. Sürücüler, 70 yaş sınırını geçtiklerinde genellikle C1 (3.500 kg - 7.500 kg arası araçlar) ve D1 (16 yolcu kapasitesine kadar minibüsler) kategorilerini kaybediyorlar.

Bu hakları korumak isteyenlerin, sadece bir form doldurmaktan fazlasını yapması gerekiyor. Ek prosedürler takip edilmediği takdirde, bu araçları kullanma özgürlüğü sona eriyor.

EKSTRA FORM VE SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BigWantsYourCar.com sözcüsü Darren Miller, sürücülerin yanıldığı noktaya parmak bastı:

"Birçok sürücü, 70 yaşında ehliyet yenilemenin basit bir çevrimiçi formdan ibaret olduğunu sanıyor. Ancak C1 veya D1 sınıflarını elde tutmak istiyorsanız, tıbbi değerlendirmeden geçmeniz ve ek formlar doldurmanız şart."

Uzmanlar, kamyon ve otobüs sınıfı ehliyetleri korumak için D47P formunun doldurulması ve bir doktor tarafından onaylanmış D4 sağlık raporunun alınması gerektiğini vurguluyor. Bazı durumlarda bu sürece bir göz muayenesi de dahil edilebiliyor.

BAŞVURU İÇİN 90 GÜN KURALI

Ehliyet süresi dolmadan önce hareket geçmek, hak kaybı yaşamamak adına büyük önem taşıyor. DVLA (Sürücü ve Araç Lisanslama Kurumu) genellikle süre dolmadan 56 gün önce bildirim gönderse de, uzmanlar başvuruların 70. doğum gününden 90 gün öncesine kadar yapılabileceğini hatırlatıyor. Erken başvuru, özellikle gönüllü işlerde veya topluluk taşımacılığında minibüs kullananlar için evrak işlerinin zamanında yetişmesini sağlıyor.

HANGİ SINIFLAR ETKİLENİYOR?

İyi haber ise tüm ehliyet sınıflarının bu kısıtlamadan etkilenmemesi. Yaşlı Sürücüler Forumu'nun verilerine göre, B+E ehliyetine sahip olanlar (römorklu araç kullanımı), 70 yaşından sonra da 3,5 tona kadar araç ve toplamda 8,25 tonluk kombinasyon ağırlığıyla sürüşlerine devam edebilecekler.