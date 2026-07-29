Milyonlarca sürücünün cebinde taşıdığı yeni tip çipli ehliyetlerin arka yüzü, hayati detaylar barındırıyor. Sürücü belgesinin arka tarafındaki 12. maddede yer alan ve pek çok kişinin "sıradan rakamlar" sandığı kodlar, trafikte hem ciddi idari para cezalarına hem de olası kazalarda sigorta krizlerine yol açıyor.

Peki ulusal idari kısıtlama sınıfındaki 100+ kodları ne anlama geliyor ve sürücüleri bekleyen riskler neler? İşte detaylar...

GÖZDEN KAÇAN KODLAR BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR

Sürücü adaylarının sağlık raporu süreçlerinde İl Sağlık Müdürlüğü komisyonları tarafından ehliyetlere işlenen 100 ve üzeri kodlar, sürücünün aracı kullanma şartlarını doğrudan kısıtlıyor. Türkiye'de en yaygın karşılaşılan kodlardan biri olan 102 (Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz) kodu, özellikle panelvan, hafif ticari ve motorlu kurye araçlarını kullanan sürücüleri doğrudan ilgilendiriyor.

Ehliyetinde 102 kodu bulunan bir kişi, ruhsatında "ticari" ibaresi yer alan hiçbir aracı ve resmi kurumlara ait taşıtları hukuken kullanamıyor. Uygulama noktalarında polis denetimine takılan sürücüler, ehliyet sınıfları yetse dahi "kısıtlama koduna uymamak" gerekçesiyle yüksek miktarda idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜNÜ KAÇIRANA CEZA YAĞIYOR

Bir diğer tehlike ise 103 (Sağlık raporu yenileme süreleri) kodu altında gizli. Diyabet, epilepsi, uyku apnesi veya belli kalp rahatsızlıkları bulunan sürücülere verilen bu kodlar; kişiye belirli periyotlarla sağlık kontrolünden geçme zorunluluğu getiriyor:

UygunEhliyet.com

103.01: Yılda bir sağlık kontrolü

103.02: İki yılda bir sağlık kontrolü

103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü

Ehliyetinde 103.01 yazan bir sürücü, her yıl sağlık raporunu yenileyip sisteme işletmekle yükümlü. Süresi dolduğu halde sağlık kontrolüne girmeyen kişilerin ehliyet yetkisi geçici olarak askıya alınıyor. Trafik denetimlerinde rapor süresinin geçtiği fark edilirse, kişiye "geçersiz ehliyetle araç kullanmak" maddesinden işlem yapılıyor.

KAZA ANINDA SİGORTA HASARI ÖDEMEYEBİLİR

Ehliyetteki kısıtlama kodlarının ihlal edilmesi, olası bir kaza anında maddi yıkıma da zemin hazırlıyor. Sigorta uzmanları uyarıyor: Ehliyetinde 102 kodu olup ticari araçla kazaya karışan ya da 103 kuralını ihlal edip süresi dolmuş sağlık raporuyla direksiyon başına geçen sürücüler "kusurlu ve sözleşme şartlarına aykırı" kabul ediliyor. Bu durumlarda kasko ve zorunlu trafik sigortaları, meydana gelen hasar bedelini ödemeyi reddedebiliyor veya ödediği tazminatı rücu ederek doğrudan sürücüden tahsil edebiliyor.