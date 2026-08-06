İngiltere'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet uyarısı gündem olurken, benzer bir uygulama Türkiye'de de yürürlükte bulunuyor. Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücülere 12.978 TL idari para cezası uygulanırken, İngiltere'nin tanınmış finans uzmanı ve Money Saving Expert (MSE) kurucusu Martin Lewis de fotoğraflı ehliyetlerin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğunu belirterek yaklaşık 2,7 milyon İngiliz sürücünün 1.000 sterline varan para cezası riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLER YANDI

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir video paylaşan Lewis, sürücülere ehliyetlerinin ön yüzündeki "4b" maddesini derhal kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

HEMEN EHLİYETTEKİ 4B MADDESİNİ KONTROL EDİN

Sürücü belgesi haklarının uzun yıllar geçerli olabileceğini ancak üzerindeki fotoğraflı kartların 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğini hatırlatan uzman, şu ifadeleri kullandı:

"Ehliyetinizi çıkarın ve ön yüzündeki 4b maddesine bakın. 4b, belgenizin son kullanım tarihini gösterir. Süresi dolmuş bir ehliyetle trafiğe çıkarsanız ve polis kontrolüne takılırsanız 1.000 sterline kadar ceza yiyebilirsiniz."

Lewis, ehliyet yenileme işleminin panik yapılmadan internet üzerinden 14 sterlin karşılığında kolayca halledilebileceğini belirtti. Ayrıca 70 yaş üstü sürücüler için sürecin sağlık ve görme beyanı sebebiyle her 3 yılda bir tekrarlanması gerektiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE DE ESKİ TİP EHLİYET DÖNEMİ KAPANDI

Benzer bir durum Türkiye'deki sürücüler için de geçerliliğini koruyor. Türkiye’de eski tip ehliyetlerin yeni nesil çipli sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan nihai süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti.

Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayan ve trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanmak" suçundan 12.978 TL idari para cezası uygulanıyor.

Hem İngiltere’de hem de Türkiye’de yetkililer, ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına sürücülerin belgelerindeki son geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.