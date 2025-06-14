Çiftlikköy ilçesinde, Yalova-İzmit kara yolu üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde uyurken yakalanan Yağmur G.’nin 4.15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

2043'E KADAR EHLİYETSİZ

Daha önce alkollü araç kullanmak ve alkolmetreyi reddetmek suçlarından ehliyetine 2038’e kadar el konulan sürücünün cezası, 5 Haziran’da yapılan denetimde 15 Ocak 2043’e uzatıldı. Ayrıca, Yağmur G.’ye 37 bin 354 TL para cezası uygulandı.

CANLI YAYIN AÇTI

Cezasına rağmen Yağmur G., 11 ve 12 Haziran’da ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği anları sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Çınarcık ilçesi ve Yalova-Armutlu istikametinde araç kullanırken çektiği videolar dikkat çekti.

İSTANBUL'A TAMİRE GÖTÜRDÜ

Yağmur G.’nin bir yakınının sosyal medya paylaşımında ise sürücünün bozulan otomobilini İstanbul Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi’ne tamire götürdüğü anlar yer aldı.

Paylaşımda, “Ya sanayi, ya karakol, ya hastane. Ben seni normal bir yerden bulamayacak mıyım?” ifadeleri kullanıldı.