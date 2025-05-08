Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille seyir halindeyken iddiaya göre bir kişiyi sözlü olarak rahatsız eden 45 yaşındaki Ömer A., yapılan testte 2.10 promil alkollü çıktı. Daha önce alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Ömer A., trafik ekiplerinin ehliyetini sorması üzerine “Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi" diye cevap verdi.

Olay saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy caddesinde meydana geldi. Ömer A., yönetimindeki 16 ACY 018 plakalı otomobille Şebboy Caddesi üzerinde seyir halindeyken, iddiaya göre bir kişiyi sözlü olarak rahatsız etti. Bu kişinin şikayeti üzerine motorize polis ekibi, olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta Ömer A.’nın otomobilini durdurdu. Alkollü olduğundan şüphelenen polis, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu saptandı.

‘EHLİYETİM SİZDEYDİ, DAHA ÖNCE SİZE VERMİŞTİM’

Polisin ehliyet istemesi üzerine sürücü Ömer A., “Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi" demesi şaşkınlık yarattı. Kendisinden şikayetçi olan vatandaş hakkında konuşan Ömer A., "Ben sadece yol verdim. Bana küfür etti. Fotoğrafımı çekti” diye kendisini savundu. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay el konulduğu ortaya çıkan sürücünün cezası 2 yıla çıkarken, 2’nci kez alkollü araç kullandığı için 11 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.