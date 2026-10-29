Emrah Aytemur, 30 Eylül'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde durduruldu.
Direksiyon başında 2,69 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncu hakkında tutanak tutuldu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ehliyetine el konulan Aytemur hakkında “alkollü araç kullanmak” suçundan soruşturma başlatıldı.
1 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın seri muhakeme usulü kapsamında ele alınacağını bildirdi.
Günaydın'dan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, hazırlanan talepnamede oyuncu için 1 yıl hapis cezası istendi.
CEZASI 18 BİN TL'YE ÇEVRİLDİ
Yarı oranında indirim uygulanmasıyla hapis cezası 6 aya düşürüldü.
Şüphelinin pişmanlığı ve sosyal durumu da dikkate alınarak ceza, 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.