Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ailesinin hediye ettiği otomobille kaza yapan üniversite öğrencisi Ceylin Uğur (18) hayatını kaybetti. Ehliyetini bir ay önce aldığı öğrenilen Uğur'un kardeşi ve iki kuzeni de kazada yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yenişehir-Orhangazi kara yolunun Burcun Mahallesi kesiminde meydana geldi. Kardeşi C.U. (15) ve kuzenleri Yağız E. A. (17) ile Hüseyin A. (23) ile gezintiye çıkan Ceylin Uğur'un kullandığı otomobil, iddiaya göre virajda kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört kişi, ilk müdahalelerinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylin Uğur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan kardeşi C.U., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. C.U.'nun durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ceylin Uğur, bugün Kestel ilçesi Turanköy Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.