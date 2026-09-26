Avrupa’nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkeleri arasında yer alan Malta, her geçen gün büyüyen ulaşım krizini çözmek için dünyada eşine az rastlanır bir uygulamayı başlattı. Yollardaki otomobil sayısını kademeli olarak düşürmeyi hedefleyen ülke yönetimi, direksiyon başına geçmekten vazgeçen sürücülere yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde finansal destek sunacağını duyurdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA RADİKAL ÇÖZÜM

Kıta genelinde araç yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Malta'da, Ehliyet Teslim Programı adı verilen yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Proje çerçevesinde araç kullanımını azaltmak, hava kirliliğinin önüne geçmek ve toplu ulaşımı ana alternatif haline getirmek amaçlanıyor.

5 YIL BOYUNCA TRAFİĞE ÇIKMAMAK GEREKİYOR

Hazırlanan teşvik paketinden 30 yaş ve altındaki genç sürücüler faydalanabiliyor. Sürücü belgesini gönüllü olarak teslim eden ve 5 yıl boyunca trafiğe çıkmayacağını taahhüt eden kişilere ödemeleri yıllık taksitler halinde aktarılıyor. Süreç dolmadan kararından vazgeçerek yeniden araç kullanmak isteyenlerin ise aldıkları tutarı iade etmesi şart koşuluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJAN BELLİ OLDU

Programa katılmak isteyen adayların öncelikle 30 yaş veya altında olması ve en az 7 yıldır kesintisiz Malta'da yaşaması gerekiyor. Adaylarda ayrıca en az 1 yıllık geçerli ehliyete sahip olma ve sürücü belgesinin daha önce hiçbir nedenle iptal edilmemiş olması şartı aranıyor. Hükümet bu proje için yıllık 5 milyon euro bütçe ayırırken, uygulamadan her yıl en fazla 1.000 kişinin yararlanabileceği açıklandı. 5 yıllık sürenin sonunda yeniden direksiyon başına geçmek isteyen vatandaşların ise en az 15 saatlik direksiyon dersini tamamlaması gerekecek.