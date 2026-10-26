Sürücü belgelerinin arka yüzünde yer alan özel işaretler, sürücülerin uyması gereken şartlar hakkında önemli bilgiler içeriyor. Bu işaretlerden biri olan 103 ibaresi, belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğini gösteriyor. Ehliyetinde bu ibare bulunan sürücülerin, yanında yer alan numarayı kontrol etmesi gerekiyor.

103 ibaresinin ardından gelen alt kodlar, sağlık kontrolünün hangi aralıklarla yapılacağını belirtiyor. 103.01 üç ayda bir, 103.02 altı ayda bir, 103.03 yılda bir, 103.04 ise üç yılda bir sağlık kontrolünü ifade ediyor. Bu nedenle sürücülerin yalnızca ehliyetlerindeki ibareye değil, kodun devamındaki rakamlara da dikkat etmesi gerekiyor.

SAĞLIK ŞARTLARI EHLİYETİ ETKİLEYEBİLİYOR

Sürücü belgesinin geçerliliği, kişinin gerekli sağlık şartlarını taşımasıyla da bağlantılı olabiliyor. Sağlık durumuna ilişkin şartların karşılanmaması veya gerekli değerlendirmelerin yapılmaması halinde, ilgili mevzuat kapsamında sürücü belgesinin geri alınması gibi işlemler gündeme gelebiliyor. Bununla birlikte, ehliyette 103 ibaresinin bulunması tek başına iptal veya geri alma nedeni anlamına gelmiyor.

EHLİYETİNİZİN ARKA YÜZÜNÜ KONTROL EDİN

Ehliyetinde 103 ibaresi bulunan sürücülerin, kendileri için belirlenen sağlık kontrolü süresini takip etmesi önem taşıyor. Kodun anlamı veya sağlık raporunun yenilenme tarihi konusunda tereddüt yaşayanların yetkili sağlık kuruluşlarından ve ilgili resmî kurumlardan bilgi alması gerekiyor.