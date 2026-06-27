Yeni tip sürücü belgeleri, sınıfına göre 5 ila 10 yıl arasında geçerlilik süresine sahip bulunuyor. Süresi dolan belgeler hukuken geçerliliğini yitirirken, araç kullanmaya devam edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların öncelikle aile hekimlerinden veya yetkili sağlık kuruluşlarından "sürücü olur" ibareli sağlık raporu alması gerekiyor.

Sağlık raporunun ardından yenileme ücretinin yatırılması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi ya da ALO 199 üzerinden uygun tarih için randevu oluşturulması gerekiyor.

Başvuru günü vatandaşların gerekli belgelerle birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen müracaat etmesi isteniyor.

2026 YILI EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

2026 yılı itibarıyla süresi dolan yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi için ödenecek toplam tutar 2 bin 115 TL olarak uygulanıyor.

Bu tutarın;

1.690 TL'si değerli kâğıt bedeli,

425 TL'si ise vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sistemi, anlaşmalı bankalar ile ATM ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Elektronik ortamda yapılan ödemeler sisteme işlendiğinden, çoğu durumda ayrıca dekont ibraz edilmesi gerekmiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme başvurusunda aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması gerekiyor:

-T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport,

-"Sürücü olur" ibareli sağlık raporu,

-Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

-Ödeme bilgisi (sistem üzerinden kontrol ediliyor),

-Yenilenecek mevcut sürücü belgesi.

GEÇİCİ BELGE VERİLİYOR

Başvurunun tamamlanmasının ardından vatandaşlara, yeni sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar 15 gün süreyle geçerli "Geçici Sürücü Belgesi" veriliyor.

Geçici belge fiziki olarak teslim alınabildiği gibi e-Devlet üzerinden de barkodlu şekilde görüntülenebiliyor. Yeni sürücü belgeleri ise basım işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuru sırasında beyan edilen adrese kurye aracılığıyla gönderiliyor.

Yetkililer, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaması ve işlemlerin aksamaması için sürücü belgesinin son geçerlilik tarihinin kontrol edilmesini ve yenileme başvurularının son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.