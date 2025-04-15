Taslak düzenlemeye göre kırmızı ışıkta geçme, hız limitini aşma ve alkollü araç kullanma gibi trafik kurallarının ihlali durumunda uygulanacak para cezalarının önemli ölçüde artırılması bekleniyor.

Aynı zamanda, ehliyetine el konulan sürücüler için ceza sürelerinin uzatılması da gündemde. Bu adımların, sürücülerin daha dikkatli davranmalarını sağlamak amacıyla atıldığı belirtiliyor.

EHLİYETLERE ZORUNLU TEST UYGULAMASI

Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri ise yaşlı sürücülere yönelik getirilecek olan zorunlu test uygulaması. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki tüm ehliyet sahipleri her yıl hem fiziksel hem de psikolojik değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu testleri geçemeyen sürücüler için ise trafikten kalıcı olarak men edilme gibi ciddi yaptırımların devreye alınması planlanıyor.

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR

Yasa taslağının önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Yetkililer, bu düzenlemelerin trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla hazırlandığını vurguluyor.

Özellikle yaşla birlikte ortaya çıkabilecek refleks ve dikkat kayıplarının oluşturabileceği riskleri azaltmak hedefleniyor. Yapılması planlanan değişikliklerle hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması amaçlanıyor.