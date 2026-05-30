Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan M.T., 06 MVK 06 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Motorize yunus timlerinin takibe aldığı sürücü, Ünsal Mahallesi 5049 Sokak’ta aracını durdurarak teslim oldu.

Takip sonrası yorulan sürücüye ekipler tarafından su verildi. Elini ve yüzünü yıkayan M.T., polislere “Benim hatam” diyerek kendini savundu. Bir yunus polisi ise yaşananlara tepki göstererek, “Senin cahilliğin benim hayatıma mal olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Yapılan kontrollerde M.T.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye 43 bin TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç çekiciyle otoparka götürüldü.