Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile sürücü kurslarının temsilcileri geçtiğimiz hafta İzmir’de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının gündeminde, 2027 yılında uygulanmaya başlanması planlanan yeni direksiyon sınav sistemi yer aldı. Yeni sistemle birlikte adayların yalnızca belirlenmiş sınav güzergâhlarında değil, gerçek trafik koşullarında da sürüş becerilerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

DİREKSİYON SINAVLARI ŞEHİR İÇİNE TAŞINIYOR

Toplantıda en fazla merak edilen başlıklardan biri, yeni direksiyon sınavının nasıl uygulanacağı oldu. Yapılan sunum ve değerlendirmelerde, yeni sistemin 2027 yılında devreye alınmasının planlandığı aktarıldı.

Yeni uygulamayla adayların şehir içinde akan trafikte araç kullanma becerileri daha kapsamlı şekilde sınanacak. Bunun yanı sıra çevre yolları, otoyollar ve şehirlerarası yolların da sınav güzergâhları arasında yer alabileceği belirtildi. Bu değişiklikle birlikte adayların belirli bir rotayı ezberleyerek sınava girmesi yerine, farklı trafik koşullarında araç kullanma ve karar verme becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

EZBERE DAYALI SINAV DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni sistemin mevcut direksiyon sınavlarından önemli ölçüde farklılaşması bekleniyor. Adayların sadece belirli manevraları doğru şekilde yapıp yapmadığı değil, trafikte karşılaşabilecekleri farklı durumlara nasıl tepki verdikleri de değerlendirilecek.

Sunumda, Avrupa’daki uygulamalara benzer şekilde gerçek trafik akışı içerisinde sürüş yapılmasının yeni sistemin temel unsurlarından biri olacağı ifade edildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN MALİYET UYARISI

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İZSED Başkanı Tolga Abacı, yeni sistemin sürücü kursları ve adaylar açısından önemli değişiklikler getireceğini belirtti. Abacı, Avrupa’daki uygulamanın Türkiye’ye uyarlanmasının kolay olmayacağını ve mevcut trafik kültürü açısından bazı çekinceler bulunduğunu ifade etti.

Yeni sınav sisteminin eğitim süresini ve maliyetleri artırabileceğini belirten Abacı, B sınıfı ehliyet için ödenecek toplam ücretin mevcut seviyenin yaklaşık iki katına çıkabileceği yönünde tahminde bulundu.

Abacı ayrıca yeni sistemle birlikte eğitim kalitesinin yükselmesinin beklendiğini, sınavlarda başarı oranının ise düşebileceğini dile getirdi. Uzun vadede uygulamanın trafik akışı ve kazalar üzerinde olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiğini belirten sektör temsilcisi, değişim sürecinin yakından takip edildiğini aktardı.