Türkiye genelinde yol güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla sürücü değerlendirme kriterlerinde köklü değişikliklere gidilmesi hedefleniyor.

İlgili kurumlar tarafından üzerinde çalışılan taslağa göre, özellikle belirli bir yaşın üzerindeki sürücülerin sağlık durumlarının ve araç kullanma yeterliliklerinin daha düzenli takip edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, yaş gruplarına göre ehliyet yenileme periyotlarının sıkılaştırılması öngörülüyor.

65 VE 80 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖNGÖRÜLEN YENİ SÜRELER

Üzerinde durulan yeni kriterlere göre, yaşa bağlı olarak sağlık raporu alma ve belge yenileme sürelerinin yeniden yapılandırılması ihtimali bulunuyor. Taslakta öne çıkan planlamalar şu şekilde:

65 Yaş Üstü Sürücüler: Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, bu yaş grubundaki vatandaşların her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemeleri gerekeceği belirtiliyor.

80 Yaş Üstü Sürücüler: Yaş faktörüne bağlı refleks ve sağlık riskleri göz önünde bulundurularak, bu sürenin 2 yıla kadar düşürülmesi ve kontrollerin daha sık yapılması ihtimali değerlendiriliyor.

Söz konusu değişikliklerin, hem ileri yaş grubundaki vatandaşların kendi can güvenliği hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının emniyeti açısından masaya yatırıldığı ifade ediliyor.

TİCARİ ARAÇ KULLANIMINDA YAŞ SINIRI VE SRC ŞARTI

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren bazı standartların da netleştirilmesi gündemde yer alıyor. Hem taşımacılık güvenliği hem de sektörün dinamiklerini etkileyecek planlanan maddeler şunlar:

Alt Yaş Sınırı: Büyük otobüs kullananlar için uygulanan en az 26 yaş şartının korunması isteniyor.

Üst Yaş Sınırı: Ticari araç kullanımında üst yaş sınırının 66 olarak uygulanması bekleniyor.

Normalleşme Süreci: Daha önce lojistik hareketlilik ve olağanüstü şartlar nedeniyle geçici olarak 69’a yükseltilen üst yaş sınırı uygulamasının, yerini yeniden bu standart sınırlara bırakacağı öngörülüyor.

Belge Zorunluluğu: Ticari taşımacılık yapan sürücülerin mesleki yeterlilik (SRC) belgelerini ibraz etmelerinin zorunlu hale getirilmesi de planlanan adımlar arasında.

İlgili kurumların önümüzdeki günlerde uygulamanın taslak detayları, resmi yürürlük tarihi ve işleyiş süreci hakkında kesin açıklamaları yapması bekleniyor.