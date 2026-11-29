İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan koalisyon müzakereleri kapsamında kritik bir görüşme trafiği yaşanıyor. Hükümeti kurma görevini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’deki Kirya askeri üssünde bir araya geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre, iki liderin baş başa görüşmesine paralel olarak Likud ve Yashar partilerinin müzakere heyetleri de ortak toplantıya başladı. Netanyahu’nun "birlik hükümeti" kurulması şartıyla dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı almayı kabul edeceğini duyurmasının ardından gerçekleşen zirvede, öncelikli gündem maddesini güvenlik başlıkları oluşturuyor.

NETANYAHU’NUN "İRAN" ŞARTINA EISENKOT’TAN RET

İsrail basınından Ynet’in haberinde ise perde arkasındaki pazarlıklara ilişkin dikkat çeken detaylara yer verildi. İddiaya göre Netanyahu, dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sıraya geçmeden önce, gelecekte İran’a yönelik düzenlenmesi muhtemel bir saldırıyı bizzat yönetmek amacıyla "belirsiz bir süre" daha başbakanlık koltuğunda kalmak istediğini iletti. Netanyahu’nun dönüşüm takviminin ancak bu sürecin ardından işlemesini talep ettiği, Eisenkot’un ise bu şartı kesin bir dille geri çevirdiği kaydedildi.

Öte yandan Eisenkot’un, Netanyahu’nun dönüşümlü başbakanlık açıklamasının hemen ardından, Netanyahu ile aynı masaya oturmaya karşı çıkan Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ile Herzliya kentinde bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

KOALİSYON PARLAKLIKLARINDA DENGELER

Hükümet kurma çalışmalarını yürüten Eisenkot, bir yandan Netanyahu’nun partisi Likud ve Haredi partilerle temaslarını sürdürürken, diğer yandan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin dışarıdan ya da içeriden desteğiyle kurulabilecek alternatif bir hükümet seçeneğini de masada tutuyor.

Süreçte ilk koalisyon anlaşmasını Liberman ile imzalayan Eisenkot’a, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da mutabakat sağlandığını duyurarak destek vermişti. Muhalefetteki değişim blokunda yer alan Liberman, Golan ve Yair Lapid, Netanyahu ile kurulacak bir "birlik hükümetine" kesin olarak karşı çıkarken; Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett ise geniş tabanlı bir birlik hükümeti kurulması gerektiğini savunuyor.