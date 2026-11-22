İsrail’de ekim ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde hiçbir siyasi blokun 120 sandalyeli Knesset’te salt çoğunluğa ulaşamamasının ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı Likud partisini "maraton" koalisyon görüşmelerine davet etti.

Eisenkot’un liderliğindeki merkez çizgideki Yashar partisinden cumartesi günü yapılan resmi açıklamada, görüşmelerin pazar günü başlayacağı duyuruldu. Yashar partisi, bu davetin mümkün olduğunca geniş tabanlı bir hükümet kurmak adına gösterilen samimi bir çabayı temsil ettiğini belirterek, müzakere ekibinin hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceğini ve hükümetin kurulmasına öncülük edecek cesur adımlar atacağını vurguladı.

ARALIK AYINA KADAR SÜRESİ VAR

Ekim ayındaki seçimlerde Netanyahu’nun siyasi kampı 53 sandalye kazanırken, Yashar partisinin öncülük ettiği muhalefet bloku 48 sandalyede kalmıştı. Yasal prosedüre göre hükümeti kurmak için 28 günlük süresi bulunan ve Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi en fazla 14 gün uzatma yetkisine sahip olduğu süreçte, Eisenkot’un aralık ayının başına kadar kabineyi oluşturması gerekiyor.

Görüşmeler öncesinde cuma günü sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaşan Eisenkot, samimi bir çaba gösterdiklerini ancak Likud’un açıklamaları ile işbirliğine ne kadar istekli olduğu arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ifade etti. Süreci gereksiz yere uzatmayı düşünmediğini belirten Eisenkot, doğru zaman geldiğinde kendi liderliğindeki yeni ve güçlü bir hükümeti onay için Knesset'e sunacağını kaydetti.

LİKUD PARTİSİ ŞARTLARINI AÇIKLADI

Öte yandan Likud partisi de cumartesi günü yaptığı açıklamayla Netanyahu’nun savunduğu ulusal birlik hükümetine ilişkin kendi şartlarını ortaya koydu. Likud, müzakereler için Netanyahu’ya ve mevcut hükümete yönelik tüm kişisel saldırıların, kışkırtmaların ve siyasi boykotların sona erdirilmesini talep etti.

Ayrıca İsrail’in "Yahudi halkının ulus-devleti" olarak varlığını destekleyen tüm partilerin katılımıyla bir birlik hükümeti kurulmasını öngören ortak bir deklarasyon yayımlanmasını isteyen Likud, ekim seçimlerinde toplam 19 sandalye kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Arap partilerinin yeni hükümette yer almaması şartını da önerisine dahil etti.