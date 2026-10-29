İsrail'de muhalefet lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ülkede değişim gerçekleştirerek “Siyonist askerlik hükümeti” kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Netanyahu'nun seçimlerdeki rakibi Eisenkot, açıklamasını İsrail Meclisi (Knesset) seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasının ardından X hesabından yaptı.

Seçmenlerin iradesini hayata geçirmek için toplantı, görüşme ve hazırlıklarla geçen uzun bir günü geride bıraktıklarını belirten Eisenkot, “İsrail'de değişim gerçekleştirmek ve Siyonist askerlik hükümeti kurmak gibi ağır bir sorumluluğa odaklanıyoruz.” dedi.

Kurmayı hedefledikleri hükümetin halkın iradesini yansıttığını savunan Eisenkot, halkın Netanyahu hükümetine ve askerlik hizmetinden kaçınanlara güvenmediğini öne sürdü.

Askerlikten kaçınanların oluşturduğunu söylediği siyasi bloğun son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kendisine destek veren yüz binlerce kişinin güveninin büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Eisenkot, destekçilerine şöyle seslendi:

“Sizin sayenizde tarih yazdık. Yalnızca bir yıl içinde İsrail'de İsraillileri bir araya getiren yeni bir parti kurduk. Bu parti, iktidara layık ve sorumlu bir alternatif oluşturuyor.”

ARAP PARTİLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞI MESAJI

NTV'nin aktardığına göre Eisenkot'un “Siyonist askerlik” ifadesi, Mecliste 19 sandalye elde eden Arap partileriyle işbirliği yapmayacağı mesajı olarak değerlendirildi.

Ortak Arap Listesi ise daha önce, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşürülmesi ve alternatif hükümet kurulması için muhalefetle işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştı.

Liste, Arap toplumunun seçimlerde “katliamcılar hükümetine, yıkım politikalarına, ırkçılığa ve savaş suçlarına” sandıkta yanıt verdiğini belirtmişti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, seçime katılım oranını yüzde 77,7 olarak açıklamıştı. Bu oran, 2022 seçimlerine göre 7,1 puan artışla 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek katılım olarak duyurulmuştu.