Yemen'e bağlı Sokotra Adası, dünyadaki diğer kara parçalarından milyonlarca yıl boyunca izole kalması nedeniyle tamamen kendine özgü bir ekosistem geliştirdi. Adadaki canlı ve bitki türlerinin üçte birinin yeryüzünün başka hiçbir noktasında bulunmaması, burayı bilim dünyası için benzersiz kılıyor.

DÜNYANIN EN İZOLE ADASINDA YAŞAM NASIL EVRİMLEŞTİ?

Hint Okyanusu'nda yer alan Sokotra, coğrafi yalıtılmışlığı sebebiyle "Yeryüzünün En Uzaylı Görünümlü Yeri" olarak adlandırılıyor. Adada bulunan yaklaşık 800 bitki türünün yüzde 37'si, endemik sınıfında yer alarak sadece bu coğrafyada hayat bulabiliyor.

EJDERHA KANI AĞACI NEDEN KAN KIRMZISI SIVI AKITIYOR?

Adanın en ikonik simgesi olan "Ejderha Kanı Ağaçları" (Dracaena cinnabari), dev bir mantarı veya ters dönmüş şemsiyeyi andıran gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Bu ağaçların en şaşırtıcı özelliği ise kabukları çizildiğinde veya dalları kesildiğinde içlerinden "ejderha kanı" olarak bilinen, koyu kırmızı renkli ve yoğun bir reçinenin sızması oluyor.

ANTİK ÇAĞLARDAN BERİ KULLANILAN KIRMIZI REÇİNE

Ağaçtan sızan bu kırmızı reçine, yalnızca görsel bir doğa olayı olmanın ötesinde tarihi bir öneme sahip bulunuyor. Antik çağlarda gladyatörlerin yaralarını iyileştirmek, ilaç üretmek, boya ve cila sanayisinde kullanılması amacıyla toplanan bu madde, adanın yerli halkı tarafından günümüzde de geleneksel tedavilerde kullanılmaya devam ediyor.

SİVİL VE BİLİMSEL ZİYARETLER NEDEN SINIRLI?

Sokotra Adası, el değmemiş kanyonları, benzersiz ormanları ve koruma altındaki doğal yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Hassas ekosistemi ve bölgedeki ulaşım zorlukları nedeniyle adaya yönelik sivil seyahatler ile bilimsel araştırmalar sıkı denetimler altında gerçekleştiriliyor.