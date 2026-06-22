Meteorolojik verilere göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini kaybederken yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları kademeli olarak artış gösterecek. Avrupa’yı da etkisi altına alması beklenen ve “Ejderha Sıcakları” olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının Türkiye’yi de etkileyeceği belirtiliyor. Önümüzdeki beş günlük süreçte birçok bölgede yağış beklenmezken, hafta ortasından itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların 1-2 derece daha yükselmesi öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, bu sıcak hava dalgasının en az bir hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Sıcak hava dalgasının etkisiyle üç büyük ilde de termometreler yükselecek. İstanbul’da önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının 30-31 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara’da hafta sonuna doğru sıcaklığın 31 dereceye ulaşması beklenirken, İzmir’de ise cuma günü termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

BÖLGESEL SICAKLIKLAR VE KRİTİK UYARILAR

Marmara Bölgesi’nde güneşli hava etkili olurken Edirne ve Çanakkale’de sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkacak. Ege’de Aydın 38 dereceyi görecek, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak 35 ila 40 derece aralığında sıcaklıklar ölçülecek. Akdeniz’de sıcaklıkların 30-33 derece aralığında seyretmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 dereceyle haftanın en sıcak bölgeleri olacak. Karadeniz’in doğusunda gök gürültülü sağanaklar, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise salı ve çarşamba günleri yerel yağışlar görülebilecek. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketmesini öneriyor.