Avrupa, uzmanlar tarafından "ejderha sıcakları" olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Serin ve yağışlı havasıyla bilinen kuzey ülkeleri bile sıcağa teslim olmuş durumda.
Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Kıta genelinde orman yangını tehlikesi ve sağlık riskleri artarken, Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.
EJDERHA TÜRKİYE YOLUNDA
Söz konusu sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair açıklamalar merakla takip ediliyor. "Ejderha Sıcakları" olarak tanımlanan yüksek basınç sistemi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Önümüzdeki beş günlük periyotta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki bölgesel geçişler haricinde hiçbir bölgede yağış beklenmiyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklık değerlerinin artacağı ve en az yedi gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Sıcak hava dalgasının etkisi üç büyük metropolde belirgin şekilde hissedilecek. İstanbul'da nem oranının da etkisiyle bunaltıcı bir havanın hakim olacağı ve gölge sıcaklığının 30-31 derece bandında kalacağı tahmin ediliyor. Ankara'da hafta sonuna doğru termometreler 31 dereceyi işaret edecek. İzmir'de ise sıcaklıkların cuma günü 36 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.