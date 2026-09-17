Sanayi tesislerinde bugüne kadar büyük ölçüde boşa giden atık ısı, yeni teknoloji sayesinde elektriğe dönüştürülerek önemli bir enerji kaynağına dönüşebilir. Kanin Energy, Kanada ve ABD'de atık ısıdan elektrik üretimi ve diğer yerinde enerji projelerini geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için 100 milyon dolara kadar yeni öz sermaye finansmanı sağladı.

Toplam 100 milyon dolarlık finansmanın 50 milyon dolara kadarlık bölümü S2G Investments'tan, diğer 50 milyon doları ise Kanada Büyüme Fonu'ndan geliyor. Yeni kaynak; petrol ve doğal gaz, çimento, çelik ve metal gibi yüksek miktarda enerji tüketen sektörlerdeki projelerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Kanin'e göre endüstriyel süreçlerde kullanılan enerjinin yüzde 58'i atık ısı olarak kaybedilebiliyor. Şirket, bu kaybı azaltarak sanayi tesislerinin mevcut enerji tüketiminden ek elektrik üretmesini hedefliyor.

Atık ısı elektriğe dönüştürülüyor

Sistemin temelinde, endüstriyel süreçler sırasında ortaya çıkan ve normalde atmosfere bırakılan ısının geri kazanılması bulunuyor. Bu ısı, ek yakıt tüketmeden elektrik üretmek için kullanılıyor.

Kanin'in sistemlerinde, 40 yılı aşkın süredir kullanılan bir teknoloji olan organik Rankine çevrimi (ORC) türbinlerinden yararlanılıyor. Sistem, endüstriyel süreçlerden elde edilen ısıyla organik bir çalışma sıvısını buharlaştırıyor. Oluşan buhar, bir jeneratöre bağlı türbini döndürerek elektrik üretiyor.

Böylece tesisler yeni bir yakıt kaynağına ihtiyaç duymadan, üretim sürecinde zaten ortaya çıkan bir yan ürünü yeniden değerlendirerek elektrik elde edebiliyor.

S2G Investments yöneticisi Marisa Sweeney, atık ısının bugüne kadar büyük ölçüde yeterince değerlendirilemeyen bir kaynak olduğunu belirterek, enerji kısıtlamalarının artmasıyla bu ısının yakalanıp verimli şekilde kullanılmasına yönelik teşvikin de arttığını söyledi.

Teknolojinin önemi, sanayi şirketlerinin artan elektrik maliyetleri ve şebekeye bağlanma konusunda yaşadığı kısıtlamalar nedeniyle daha da artabilir. Tesis içinde elektrik üretmek, işletmelerin şebekeden çektiği enerji miktarını azaltırken enerji arzına ek bir kaynak sağlayabilir.

Kanin, geliştirdiği sistemlerin sanayi tesislerine veya yerel elektrik alıcılarına doğrudan sağlanabilecek temel yük elektriği üretmek üzere tasarlandığını belirtiyor.

Endüstriyel ısı ikinci kez kullanılıyor

Kanin'in hâlihazırda Dayton Üniversitesi'ne elektrik sağlayan faal bir atık ısıdan elektrik üretim tesisi bulunuyor. Şirketin ticari portföyünde ise faaliyette olan veya yapım aşamasında bulunan yaklaşık 50 megavatlık (MW) atık ısıdan elektrik üretim projesi yer alıyor.

Geliştirme aşamasındaki projeler arasında Colorado'nun Weld County bölgesindeki Mewbourn Atık Isıdan Elektrik Üretim Projesi de bulunuyor.

Yeni finansman, Kanin'in projeleri yalnızca geliştirmekle kalmayıp kendi bünyesinde finanse etmesine, inşa etmesine ve işletmesine olanak sağlayacak. Şirket böylece mevcut proje portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

Kanin'in Enerji Hizmeti Olarak Sunma modeli sayesinde sanayi şirketlerinin söz konusu projeleri kendilerinin geliştirmesi veya finanse etmesi gerekmiyor. Bunun yerine tesisler, ortaya çıkan enerji altyapısından hizmet olarak yararlanabiliyor.

Kanin CEO'su Janice Tran, şirketin sanayi tesislerinin enerji sorunlarına çözüm üretmek için ihtiyaç duyduğu teknolojiyi ve ortağı sağlama fikriyle kurulduğunu söyledi.

Boşa giden enerji yeniden kullanılabilir

Atık ısıdan elektrik üretme fikrinin temelinde oldukça basit bir prensip bulunuyor. Sanayi tesisleri, yüksek sıcaklık gerektiren üretim süreçleri sırasında sürekli olarak ısı açığa çıkarıyor. Bu enerjinin bir bölümü geri kazanıldığında, kaçınılmaz bir yan ürün kullanılabilir elektriğe dönüştürülebiliyor.

Kanada Büyüme Fonu Yatırım Yönetimi Başkanı ve CEO'su Yannick Beaudoin de ölçeklenebilir temiz teknoloji çözümlerine yapılan yatırımların Kanada ekonomisini desteklerken ağır sanayi için yeni ve güvenilir enerji kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kanin, aldığı yeni finansmanla Kuzey Amerika'daki ağır sanayi tesislerinde atık ısıdan elektrik üretimi ve diğer yerinde enerji projelerinin sayısını artırmayı planlıyor. Şirketin odağında ise enerji maliyetlerini düşürmek, enerji arzının güvenilirliğini artırmak ve emisyonları azaltmak bulunuyor.