Birleşik Krallık genelinde düşük ücretle çalışan yarım milyon işçi için beklenen karar "Gerçek Yaşam Ücreti" adı altında bugün resmen yürürlüğe girdi. Hükümetin belirlediği asgari ücreti adeta sollayan yeni maaş düzenlemesi kapsamında çalışanların maaşına tam 82 bin liralık dev zam yapıldı.

EK ZAMLA BİRLİKTE MAAŞLARA 82 BİN LİRA ZAM YAPILDI

15 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle birlikte, tam zamanlı çalışanların cebine bu yıl 1.250 sterlinden (81 bin 999 TL) fazla ek para girecek. Ülke genelinde maaşlara yapılan ek zamla birlikte saatlik ücretler 65 peni yükselerek 14,10 sterline, yaşam maliyetinin daha yüksek olduğu Londra’da ise 15,45 sterline dayandı.

HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRETİNİ SOLLADI

Yaşam Ücreti Vakfı (Living Wage Foundation) tarafından paylaşılan analizler, yeni haktan yararlanan tam zamanlı bir çalışanın, hükümetin 21 yaş üstü için belirlediği 12,71 sterlinlik resmi asgari ücreti kazanan bir kişiye kıyasla yılda 2.700 sterlinden fazla ek gelir elde edeceğini açıkladı.

Kampanyanın 25. yıl dönümünde açıklanan bu tarihi karar, bugüne kadar yaklaşık 17.000 gönüllü işverenin taahhüdüyle gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Uniqlo, İş ve Ticaret Bakanlığı ile Coventry Yapı Derneği gibi dev kurumların da aralarında bulunduğu 2.000’den fazla yeni işveren sisteme katıldı. Çeyrek asırlık süreçte düşük ücretli çalışanlara aktarılan toplam kaynak 5 milyar sterline yaklaşırken, bunun 700 milyon sterlinlik kısmı yalnızca son bir yılda sağlandı.

"ÇALIŞANLAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Gelişmeyi değerlendiren Yaşam Ücreti Vakfı Eş Direktörü Emily Sawh, yapılan zamla birlikte binlerce ailenin nefes alacağını belitti. Sawh, "Doğu Londra'da küçük bir umutla başlayan bu hareket, 21. yüzyılın en başarılı sosyal kampanyalarından birine dönüştü. Ancak tüm bu ilerlemeye rağmen hâlâ milyonlarca çalışan gıda bankalarına muhtaç kalıyor ve faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bütün işverenleri bu insani standardı benimsemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sendika kanadından da hükümete çağrı gecikmedi. Unison Genel Sekreteri Andrea Egan, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, yükselen yaşam maliyeti krizine karşı özellikle bakım sektörü gibi kritik alanlardaki çalışanların maaşlarının da acilen insani seviyelere çekilmesi gerektiğini belirtti.