Tarım sektöründe artan üretim maliyetleri, çiftçileri geleneksel ürünlerin dışında yüksek katma değer sağlayabilecek alternatiflere yöneltiyor. Bu ürünler arasında Phycocyanin adıyla bilinen mavi alg özütü, kilogram başına ulaşabildiği satış fiyatıyla öne çıkıyor.

Doğal renklendirici olarak kullanılan ürünün fiyatı, saflık derecesi ve işlenme biçimine göre 5 bin dolara kadar yükselebiliyor. 13 Ekim 2026 itibarıyla dolar kurunun yaklaşık 49,36 TL olduğu hesaplamasına göre bu tutar 246 bin 800 TL'ye karşılık geliyor. Gerçek wasabi kökü ve su mercimeği de alternatif tarımda değerlendirilen ürünler arasında bulunuyor.

KİLOGRAM FİYATI 247 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Mavi alg özütü olarak bilinen Phycocyanin, yüksek ekonomik değeriyle alternatif tarım ürünleri arasında dikkat çekiyor. Ürünün kilogram fiyatı, saflık derecesine ve işlenme yöntemine bağlı olarak 5 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Yaklaşık 49,36 TL'lik dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamada bu rakam 246 bin 800 TL'ye karşılık geliyor. Ancak söz konusu fiyat, her mavi alg ürününün aynı değerden satıldığı anlamına gelmiyor. Özellikle işlenmiş ve yüksek saflık derecesine sahip ürünlerde satış fiyatı daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

MAVİ ALG ÖZÜTÜ NEDEN BU KADAR PAHALI?

Phycocyanin, doğal renklendirici özelliği nedeniyle ekonomik değeri yüksek ürünler arasında yer alıyor. Sentetik renklendiricilere alternatif olarak kullanılan mavi alg özütü, doğal içeriklerin tercih edildiği üretim alanlarında değerlendiriliyor. Ürünün elde edilmesi, işlenmesi ve saflaştırılması gibi aşamalar satış fiyatını doğrudan etkiliyor. Saflık derecesinin yükselmesiyle birlikte ürünün ekonomik değeri de değişebiliyor. Bu nedenle kilogram başına 5 bin dolara ulaşan fiyat, özellikle belirli kalite özelliklerine sahip işlenmiş özütler için geçerli olabiliyor.

GERÇEK WASABİ KÖKÜ DE YÜKSEK DEĞERLİ ÜRÜNLER ARASINDA

Alternatif tarımda öne çıkan ürünlerden biri de gerçek wasabi kökü olarak biliniyor. Özel yetiştirme koşulları gerektiren wasabi, geleneksel tarım ürünlerinin dışında üretim yapmak isteyenlerin değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor. Bitkinin yetiştirilmesinde uygun ortamın sağlanması önem taşırken üretim koşulları, ürünün kalitesini ve ekonomik değerini etkileyebiliyor. Wasabinin satış fiyatı ise yetiştirme, üretim ve pazarlama süreçlerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

SU MERCİMEĞİ ALTERNATİF TARIMDA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni nesil tarım yöntemlerinde değerlendirilen ürünlerden biri de su mercimeği. Su yüzeyinde yetişen bu bitki, farklı kullanım alanları nedeniyle alternatif üretim seçenekleri arasında gösteriliyor. Geleneksel tarım ürünlerinden farklı yetiştirme özelliklerine sahip olan su mercimeği, yeni üretim yöntemleri kapsamında değerlendiriliyor. Mavi alg özütü ve gerçek wasabi köküyle birlikte su mercimeği de alternatif ürün arayışında olan üreticilerin gündeminde yer alıyor.

KİLOSU 247 BİN LİRA OLAN ÜRÜN NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Mavi alg özütünün kilogram fiyatının yaklaşık 247 bin TL'ye kadar çıkabilmesi, ürünün yüksek satış değerini ortaya koyuyor. Ancak bu rakam, üreticinin kilogram başına aynı tutarda kazanç elde ettiği anlamına gelmiyor. Üretim, işleme, saflaştırma, kalite kontrol ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan maliyetler, elde edilebilecek kârı doğrudan etkiliyor. Ayrıca ürünün satış fiyatı, saflığına ve kullanım amacına göre değişebiliyor. Bu nedenle yüksek kilogram fiyatı, kısa sürede yüksek kazanç elde edileceğini garanti etmiyor.