Geleneksel tarım yöntemlerinin yerini modern teknolojilere bıraktığı Türkiye'de, seralarda uygulanan "askılı topraksız çilek" üretimi çiftçinin yüzünü güldürüyor. Yerden yükseltilerek özel oluklar içinde hindistan cevizi kabuğu lifinde (kokopit) yetiştirilen çilekler, hem dekar başına verimi 3-4 katına çıkarıyor hem de üreticisine yılın hemen her ayı kesintisiz nakit akışı sağlıyor.

Geleneksel açık tarlada bir dekardan ortalama 2,5 ila 3 ton ürün alınabilirken, askılı sistem seralarda katlı dikim sayesinde bitki sıklığı artırılarak aynı alandan 10 ila 12 ton arasında rekolte elde ediliyor. Topraktan kaynaklanan mantari ve kök hastalıklarını tamamen ortadan kaldıran sistemde, her bir fidenin besin ve su ihtiyacı bilgisayarlı damla sulama altyapısıyla milimetrik olarak karşılanıyor. Bu sayede meyveler hem daha iri, homojen ve parlak oluyor hem de pazar değeri katlanarak artıyor.

YILDA BİR KEZ DEĞİL ÇİFTÇİ HER AY KAZANIYOR

Askılı çilek üretimini klasik tarımdan ayıran en belirleyici özellik hasat süresi. Yediveren çeşidi fidelerin kullanıldığı iklimlendirmeli seralarda hasat, tek bir mevsime sıkışıp kalmıyor. Erken ilkbahardan başlayarak kış aylarına kadar uzanan periyotta çiftçi her ay düzenli olarak ürün topluyor ve her ay kazanıyor. Tarlada sezonun bittiği, piyasada çileğin azaldığı dönemlerde dahi tezgaha taze ürün sürebilen üretici, yüksek kış fiyatları sayesinde rekor kâr marjlarına ulaşıyor.

ÜRETİCİYE GETİRİSİ VE KÂR MARJI ÇOK YÜKSEK

Artan gübre, ilaç ve mazot maliyetleri karşısında alternatif arayan tarım üreticisi için askılı çilek, dekar başına en yüksek kârı bırakan ürünlerin başında geliyor. Askılı sistem, işçilik maliyetlerini de ciddi oranda düşürüyor; ürünler bel hizasında asılı olduğu için hasat ve budama işleri çok daha hızlı, kolay ve fire vermeden yapılıyor. Kalitesiyle hem lüks market zincirlerinden hem de ihracatçı firmalardan yoğun talep gören askılı çilek, üreticisine yatırdığı sermayeyi kısa sürede amorti ettirerek yüksek bir kazanç kapısı sunuyor.