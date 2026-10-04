Bursa'da 13'üncüsü düzenlenen Eker I Run Koşusu'na yaklaşık 5 bin sporcu katıldı. "Koşmak Gerek" temasıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkeden 40 yabancı koşucunun da katılımıyla yaklaşık 5 bin kişi yer aldı.

Uludağ'ın zirvesinde 07.30'da başlayan koşular gün boyunca devam etti. Uludağ'dan 42 kilometre maratonu ile başlayan koşuda, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar" ve "Özel Sporcular Koşuları"nın yanı sıra 5 bin metre ve 15 bin metre koşuları gerçekleştirildi.

Kadınlarda 42 kilometrelik yarışın birincisi Emine Demir olurken erkeklerde birinciliği Oğuzhan Emre Singer elde etti. 15 kilometrede ise kadınlarda Derya Köse, erkeklerde Ercan Geleş birinci oldu.

42 ve 15 kilometrelik yarışların birincileri, 2027'de düzenlenecek Valio Helsinki City Run'a da katılma hakkı kazandı.

YARDIMSEVERLİK KOŞULARINDA BAĞIŞLAR TOPLANDI

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, Bursa Eker Meydan'da gazetecilere, yardımseverlik koşularını yıllardır gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar 13 milyon lira bağış toplandığını belirten Kiraz, "Bu 13 milyonluk bağışın neredeyse yarısına yakınını, yani 7,5 milyonunu bu seneki sadece 13. Eker I Run'da gerçekleşeceğini umuyoruz. Şu ana kadar da 3,5 milyonu geçmiş bir bağış tutarımız var 19 farklı sivil toplum kuruluşuna." dedi.

Maratonda kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden Emine Demir ise 15 yıldır koştuğunu söyledi. Eker I Run Koşusu'nda ilk defa yer aldığını dile getiren Emine, "Parkur gerçekten çok güzel. Soğuktan başlayıp sıcakta bitirmek, son 2 kilometrelerde krampların girmesiyle güzel bir şekilde bitirdiğime seviniyorum." dedi.

Erkekler kategorisinde birinciliği elde eden Oğuzhan Emre Singer de bu yıl 5'inci kez Eker I Run koşusuna katıldığını söyledi. Maraton koşmanın zor olduğunun altını çizen Oğuzhan Emre, iniş esnasında zorlandığını söyledi. Oğuzhan Emre Singer, birinci olmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "Yıllardır katılıyorum arka arkaya. Organizasyon, tipik yarış organizasyonlarından ziyade bir festival havasında. Zaten çocukların, gençlerin organizasyona davet edilmesi, sadece yarış değil, yarış dışı alanlarda da desteğin olması muhteşem bir olay. Çok eğlendik yine. Bugün şansımıza hava da çok güzel." diye konuştu.

ONUR KONUĞU 83 YAŞINDAKİ ŞENSOY OLDU

Bu yıl onur konuğu olarak yarışlara katılan 83 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy da 66 yıldır sporla ilgilendiğini anlattı.

Güzel bir koşu geçirdiğini anlatan Şensoy, "Havanın da güzel olması iyi denk geldi. Katılımın çeşitliliği, çocuklardan 3 yaştan başlayarak bana kadar, 83 yaşına kadar. 3'ten 83'e gibi bir şey oldu. Yokuş çıkmak güzeldir, inmek daha da güzel oluyor. Benim için o yokuş çok güzel oldu. Yani keyif kattı yarışa. Nasıl bittiğini anlamadım. 5 kilometre benim branşım değil ama ben çok keyif aldım." ifadesini kullandı.

Şensoy, 2027 Türkiye şampiyonlukları ve 2028'de Finlandiya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için hazırlandığını sözlerine ekledi.

Sıralamalar

Yarışlar sonucunda 6 kategorideki sıralamalar şöyle oluştu:

42K Maratonu Kadınlar: 1- Emine Demir (03.29:33), 2 - Burcu Ateş (03.34:35), 3 - Özlem Önen (03.42:02)

42K Maratonu Erkekler: 1- Oğuzhan Emre Singer (02.39:27), 2 - Hasan Sarışin (02.52:46), 3 - Fikret Esengiller (02.54:05)

15K Yarışı Kadınlar: 1 - Derya Köse (01.03:20), 2 - Ceren Yılmaz (01.06:20), 3 - Funda Karayaman (01.07:23)

15K Yarışı Erkekler: 1 - Ercan Geleş (00.56:32), 2 - Sefa Özdemir (00.59:00), 3 - Mehmet Altın (01.00:49)

5K Yarışı Kadınlar: 1 - Deniz Çiçek (00.20:18), 2 - Melis Tuğsem Erim (00.20:58), 3 - Miray Kutlay (00.22:35)

5K Yarışı Erkekler: 1 - Hacı Sebahattin Çavga (00.17:02), 2 - Muhammed Bilal Osman (00.17:25), 3 - Doğu Güldoğan (00.17:41)