Ağrı merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan 51 yaşındaki Doğan Kaya, bölgede ezber bozan bir başarı hikayesine imza atıyor. Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkarak alternatif üretime odaklanan Kaya, 40 dekarlık tarlasında 3 yıldır aralıksız kavun ve karpuz yetiştiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bölge halkının katılımıyla Kaya'nın tarlasında düzenlenen özel hasat programı, bölgedeki tarımsal potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.

İLKBAHARDA EKİLDİ, YAZIN BEREKET OLARAK DÖNDÜ

Hasat alanında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, kent genelinde alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin stratejik önemine vurgu yaptı. Hüseyinoğlu, "Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda kavun karpuz üretildi. Dekar başına 2 bin 500 kilogram verim bekleniyor. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak. Alternatif ürünlerin üretimini destekliyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahada hastalık kontrolleriyle ilgili denetimler yapıyor, üreticilere gübreleme, çapa ve ilaçlamalarla ilgili temel eğitimler veriyor" dedi.

40 DEKARLIK TARLADAN HEDEF 120 TON VERİM

Çocukluk yıllarından bu yana toprağa emek verdiğini belirten üretici Doğan Kaya ise kış aylarında kantin işlettiğini, yaz aylarında ise 3 ay boyunca tamamen tarlasına odaklandığını söyledi. Geçen yıla kıyasla çok daha kaliteli bir rekolte yakaladıklarını ifade eden Kaya, "Geçen seneye göre bu yıl ürünler daha iyi oldu. Bizim köy geçmişten bu yana kavun karpuz üretiyor. Kışın Ağrı'da kantin işletiyorum, yazın da 3 ay kavun karpuzla ilgileniyorum. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. 40 dekarlık tarlada 100-120 ton verim bekliyoruz. Emek verdiğinde kaliteyi görüyorsun" açıklamalarında bulundu.