Veri analisti ve anketçi Murat Kızılboğa'nın paylaştığı Ekim 2026 genel seçim araştırmasında YENİ Parti yüzde 30,8 ile ilk sırada yer alırken AKP yüzde 29 oy oranıyla ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 1,8 puan olarak ölçüldü.

Murat Kızılboğa, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Veri Haritası" başlığıyla Ekim 2026 genel seçim oy tercihi araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 25-29 Ekim 2026 tarihleri arasında 1420 kişiyle gerçekleştirildiği belirtilen araştırmada katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa..." sorusu yöneltildi.

Paylaşılan sonuçlara göre YENİ Parti yüzde 30,8 oy oranıyla ilk sırada bulunurken AKP yüzde 29 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 1,8 puan olarak hesaplandı.

İLK İKİ PARTİNİN OY ORANLARI GERİLEDİ

Araştırmanın önceki ölçümle karşılaştırılmasında YENİ Parti'nin oy oranının 0,7 puan, AKP'nin oy oranının ise 1,1 puan azaldığı görüldü.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 9,4 ile DEM Parti yer aldı. MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak ölçüldü. Her iki partinin de önceki araştırmaya göre oylarını 0,2'şer puan artırdığı belirtildi.

İYİ PARTİ, CHP VE DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmaya göre İYİ Parti yüzde 4,8 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Partinin oy oranında önceki ölçüme kıyasla 0,2 puanlık artış kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5, CHP yüzde 3,3, Zafer Partisi ise yüzde 2,9 oy oranına ulaştı. Önceki araştırmayla karşılaştırıldığında Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı 0,1 puan, CHP ve Zafer Partisi'nin oy oranları ise 0,3'er puan geriledi.

YENİ YOL Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1, Anahtar Parti'nin yüzde 2 olarak ölçüldü. TİP ve BBP'nin oy oranları ise yüzde 1'er oldu.

HÜDA PAR yüzde 0,5, Demokrat Parti ve BTP yüzde 0,4'er oy oranına ulaşırken diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 1,7 olarak açıklandı.

AKP 34, YENİ PARTİ 33 İLDE ÖNDE

Araştırmayla birlikte Türkiye haritası üzerinden hazırlanan il bazlı seçim simülasyonu da paylaşıldı. Haritaya göre AKP 34 ilde, YENİ Parti 33 ilde, DEM Parti ise 14 ilde ilk sırada gösterildi. MHP'nin birinci olduğu herhangi bir il bulunmadığı belirtildi.

Haritadaki dağılımda Batı Anadolu'da YENİ Parti'nin, İç Anadolu'nun önemli bir bölümünde AKP'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde ise DEM Parti'nin öne çıktığı görüldü.

Ancak yayımlanan haritanın gerçekleşmiş bir seçim sonucunu değil, araştırmacı tarafından hazırlanan seçim simülasyonunu yansıttığı vurgulandı.

Murat Kızılboğa'nın paylaştığı araştırmanın künyesinde çalışmanın 25-29 Ekim 2026 tarihleri arasında 1420 kişiyle gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Verilerin CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle toplandığı belirtilirken araştırmanın finansmanının bireysel aboneliklerin katılım paylarıyla karşılandığı ifade edildi.